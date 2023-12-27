محافظ أسيوط يعتمد خرائط المخطط التفصيلي لمدينة القوصية

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، خرائط المخطط التفصيلي لمدينة القوصية، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" والعمل به فورًا.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال لقائه المهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، على دعمه الكامل لاستكمال باقي المخططات التفصيلة والاستراتيجية لمدن وقرى وأحياء المحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة من مديرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ومسئولي ومهندسي الإدارة لسرعة ودقة تنفيذ الأعمال والانتهاء من هذه المخططات بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن كـ (الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والإدارات الهندسية بالمراكز، والمكاتب الاستشارية المختصة، ومركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط).

ولفت إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على أرض الواقع بما يطابق القوانين العامة ويلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وشدد على أهمية المخططات التفصيلية والاستراتيجية التي يتم اعتمادها وإقرارها بالنسبة للمواطنين والدولة حيث أنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف عام 2030 ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم ، الصحة ، مراكز الشباب ، قصور الثقافة) وتحدد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية.



وأوضحت المهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة أن المخطط التفصيلي لمدينة القوصية تم الانتهاء منه وإعداده وفقاً لقانون 119 ولائحته وتعديلاته واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لمناقشته والموافقة على اعتماده مشيرة إلى استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده وبدء تنفيذه على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.

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