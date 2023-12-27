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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 526 طن مخلفات وتسوية طرق خلال حملات نظافة بمركزي ديروط والبداري

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل الطرق بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على رفع 526 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بمركزي ديروط والبداري والقرى التابعة لهما خلال يوم واحد حيث تم نقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدة عن الكتلة السكانية وذلك ضمن الجهود المبذولة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة على صحة المواطنين مؤكداً على استمرار حملات النظافة والتجميل مستمرة بالقري والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة وفقاً للامكانات المتاحة.

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وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمركزي ديروط والبداري حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطرق حيث استهدفت رفع كافة المقالب الموجودة بمدينة ديروط في المنطقة الغربية (شارع الدكتور زعزوع ، وشارع الثانوية العسكرية ، ومدرستي التجارة والصنايع بنين شرق وغرب ، ومدرسة الثانوية العسكرية ، وغرفة الرضاونة ، وشارع المستقبل ، وحي حسام كيلاني ، والمطحن ، وموقف صنبو ، والمعهد الدينى ، ومدرسة التجارة ) بالإضافة إلى تمهيد وتسوية طريق الجبانات وشوارع الشهيد أحمد حمدى شرق وغرب والبنك ومدخل صنبو بجليدر وبقريتي صنبو والكودية التابعة لمركز ديروط وبمدينة البداري وبعض القرى التابعة بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى التابعة للمركزين لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي ، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، سيارات النقل ،....) وغيرها وهو ما أسفر عن رفع 526 طن مخلفات خلال يوم واحد وذلك خلال حملات بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهما ورؤساء الوحدات المحلية للقرى التابعة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز.

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