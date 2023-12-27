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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يتابع آخر مستجدات مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

محافظ أسيوط يلتقى
محافظ أسيوط يلتقى وكيل وزارة الإسكان

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أخر مستجدات مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي يتم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة وذلك في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية المقدمة للمواطنين بما يحقق مردود إيجابي في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل موجهاً بتذليل العقبات لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتحقيق أقصى استفادة ممكنة ويشعر المواطن بمدى الجهود المبذولة في هذا الشأن .

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط.


وقد تناول اللقاء مراحل العمل والتنفيذ ومناقشة معوقات العمل وآليات ومحاور وحلول لتلافي المشكلات ووضع الحلول لها فضلاً عن استعراض نسبة التنفيذ لعدد من المشروعات.
وأوضح محافظ أسيوط أن المتابعة الميدانية هامة للغاية لكافة مراحل العمل والتنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والتأكيد على العمل وفقاً للمعايير الفنية والمواصفات المقررة بما يتناسب مع انطلاق الجمهورية الجديدة التي اطلقها الرئيس السيسي مؤكداً على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل ونهو الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع وفقاً للامكانات المتاحة.

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يذكر أن المشروعات التي تشرف عليها مديرية الاسكان من بينها مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" حيث تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتضم مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة.

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