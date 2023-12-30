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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اجتماعات للاستماع إلى مقترحات العاملين بالإنتاج الحربي

صدى البلد

قال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة بإن توجيهات من المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لإطلاعهم على أحدث المستجدات الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها ووضع مقترحات للتغلب على أي تحديات قد تطرأ على العملية الإنتاجية.
وأضاف " بكر " انه تم فى هذا الإطار عقد المهندس محمود وهدان رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع ٤٥ الحربي) اجتماعاً مع العاملين بالشركة، حيث تم خلال اللقاء استعراض الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الشركة والمشروعات المستقبلية التي ستشارك في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وتم الاستماع إلى مطالب ومقترحات  العاملين بالشركة والتأكيد على الاهتمام بدراستها والرد عليها، وفي جوٍ ساده الألفة تم على هامش اللقاء تكريم عدد من العاملين المتميزين بمختلف قطاعات الشركة، وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع ٤٥ الحربي) على تقديره لحرص العاملين بالشركة على تأدية عملهم بكفاءة وإخلاص، مطالبًا كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح العمل الجماعي الجاد للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها في زيادة الإنتاج والمساهمة في مختلف المشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها بالدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور مهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) اجتمع بدوره مع عدد من العاملين بالشركة يمثلون قطاعات الشركة المختلفة لإطلاعهم على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وإشراكهم في عملية صُنع القرار والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع حيث تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المنوطة الشركة (مصنع 360 الحربي) بتنفيذها، مضيفاً أنه تم على هامش اللقاء تكريم العاملين المحالين إلى المعاش في شهر ديسمبر الجاري عرفاناً وتقديراً لهم لقيامهم بدورهم خلال مسيرتهم المهنية ودفع عجلة الإنتاج بالشركة للأمام وذلك على أكمل وجه .
كما تم تكريم عدد من العاملين المتميزين بمختلف قطاعات الشركة، حيث أكد الدكتور مهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 360 الحربي) على تقديره لحرص جميع العاملين بالشركة على تأدية عملهم بكفاءة وإخلاص، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تحسن في مؤشرات الأداء وتطوير أسلوب العمل، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح العمل الجماعي الجاد للنهوض بالشركة وتحقيق أهدافها في زيادة الإنتاج ومواصلة النجاحات.
وأشار  إلى أن المهندس طارق العباسى رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) قام بتنظيم مؤتمر لعدد من العاملين يمثلون قطاعات الشركة المختلفة والذي قام خلاله باستعراض الموقف الحالى والتنفيذى للمشروعات المختلفة التى تقوم الشركة بتنفيذها، حيث أكد رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية على ضرورة الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة .
كما حرص "العباسى" فى نهاية المؤتمر على تكريم عدد من العاملين المتميزين وعدد من العاملين المحالين للمعاش تقديراً لجهودهم المبذولة طوال سنوات خدمتهم وكذلك قام بتكريم عدد من أسر العاملين المتوفين أثناء الخدمة.
من ناحية أخرى حرص المهندس محمد العشماوى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربى) على إقامة حفل ليقدم من خلاله الشكر للعاملين بالشركة من القطاعات المختلفة وذلك لحصول الشركة على المركز الأول كأفضل شركة صناعية محققة للأرباح عن العام المالي الماضي على مستوى الشركات الصناعية التابعة للوزارة وتكريمها من المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى وذلك خلال مناقشة الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالى (2022 - 2023)، حيث أكد "العشماوي" على ضرورة المضى قدماً نحو تحقيق الإنجازات والتطلع دائما نحو التواجد فى الصدارة والعمل مع جميع زملائهم بالشركات والوحدات الشقيقة لرفعة شأن الإنتاج الحربي.
 

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