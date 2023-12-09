البلدي بـ 220 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم السبت

استقرت أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت بالأسواق، كما يتوقع الخبراء انخفاض في أسعار اللحوم الفترة المقبلة، حيث أن الاستمرار فى الإفراج عن الأعلاف، أدت إلى توافرها وانخفاض أسعارها بالأسواق مما نتج عنه انخفاض في أسعار اللحوم الحية.



أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة



وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعرا يتراوح بين 220 جنيهًا و225 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو



وأكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين أن موسم زراعة البرسيم فرصة للفلاحين لتربية الماشية الحلابه للاستفاده من لبنها وجبنها وسمنها واقتناص فرصة وجود البرسيم كعلف أخضر قليل التكاليف.

وأشار أبوصدام خلال تصريحات له أن أسعار اللحوم الحية ترتفع خلال هذه الفترة من كل عام بسبب اقبال الفلاحين على عملية شراء وتربية الماشية، بسبب دخول موسم زراعة البرسيم الذي يعتبر أكبر مواسم الاعلاف الخضراء قليلة التكاليف، مما أدى لارتفاع أسعار اللحوم المذبوحة ، وجعل المربين يتخلصون من المواشي الاناث والحلابه بالذبح للاستفادة من ارتفاع أسعار اللحوم المذبوحة مما أدى إلى تقلص عدد المواشي المولوده وضعف الثروه الحيوانيه حيث عزف الكثير من المربين عن تربية مواشي التسمين لارتفاع تكلفة التربية