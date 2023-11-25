بالفيديو.. انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، السبت 25 نوفمبر 2023، في محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، إضافة إلى أسعار الكبدة، وأيضًا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.

أسعار اللحوم الكندوز



سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 280 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و 320 جنيها وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيها للكيلو.

وقال محمود صاحب محل لحوم إن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار هو السيطرة على الأسعار بعد توجيهات الرئيس السيسي.