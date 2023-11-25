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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالفيديو.. انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

انخفاض أسعار اللحوم
انخفاض أسعار اللحوم

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، السبت 25 نوفمبر 2023، في محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، إضافة إلى أسعار الكبدة، وأيضًا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.

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أسعار اللحوم الكندوز 


سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 280 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و 320 جنيها وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيها للكيلو.

 

وقال محمود صاحب محل لحوم إن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار هو السيطرة على الأسعار بعد توجيهات الرئيس السيسي.

أسعار اللحوم البلدي أسعار اللحوم البلدي الطازجة أسعار اللحم الجملي أسعار الكبدة السجق

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