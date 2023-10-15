بفضل مبادرة الحكومة.. هبوط أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

تراجعت أسعار اللحوم اليوم الأحد 15-10-2023، في إطار تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع التي أطلقها مجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية الصناع والتجار من القطاع الخاص.

وسجل سعر اللحوم في المنافذ التابعة لوزارة التموين اليوم تراجع ملحوظ، حيث وصل سعر اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها و اللحوم السودانية بـ 220 جنيها للكيلو و240 لـ اللحوم البلدية الحية.

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، الأحد 15 أكتوبر 2023، في محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي ، إلى جانب أسعار اللحم الجملي، إضافة إلى أسعار الكبدة، وأيضًا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.

تراوحت أسعار اللحوم البلدي اليوم الأحد 15-10-2023، بين 260 و300 جنيه، وقد تصل أفضل القطعيات إلى 320 جنيها في بعض المناطق.

سعر اللحوم اليوم

وبلغ سعر كيلو اللحوم الجملي 230 و280 جنيها والبرجر 250 جنيها والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ والضانى البرقى 380 جنيها.

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف الثروة الحيوانية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية حاليا، وهو الأمر الذى أدى إلي ارتفاع حجم الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الحصرى في تصريحات على هامش تنظيم حزب مستقبل وطن بالدقهلية، قافلة بيطرية مجانية بمركز شربين، بالتنسيق مع كلية الطب البيطري ومعهد بحوث صحة الحيوان، أن الدولة تستهدف من خلال جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان.

وأشار إلي أن الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان ارتفع خلال العامين الماضيين ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة، حيث ننتج حاليا نحو ٦٠ % من استهلاكنا المحلي من اللحوم، و نستورد الباقى، وكذلك الألبان ننتج نحو ٧٠% من الاستهلاك.