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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

صدى البلد

واصلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 15-10-2023 التراجع في المزارع والأسواق.

 

 وكان اتحاد منتجي الدواجن قد وعد بتخفيض أسعار الدواجن البيضاء والبيض ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع.

 

وهبط سعر الدواجن البيضاء بنحو 10 جنيهات خلال اليومين الماضيين، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم نحو 66 جنيها للكيلو مقارنة ب 76 جنيها بداية الشهر الجاري.

 

ومن المنتظر أن تشهد أسعار الدواجن مزيدًا من التراجع، وفقًا لما أعلنه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وعن سعر الكتكوت الأبيض فسجل 25  جنيهًا للكتكوت الواحد.

 

أسعار الدواجن للمستهلك

سجلت أسعار الدواجن في الأسواق تراجع بنحو 10 جنيهات وتراوح سعر الدواجن البيضاء بين 73 و75 جنيها للكيلو

أسعار البيض اليوم 

  • وعن أسعار البيض اليوم الاحد 15-10-2023،  وسجل سعر طبق البيض الأبيض 125 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيهًا.
  • سجّل سعر البيض الأحمر إلى 125 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيهًا.
  • ووصل سعر البيض البلدي إلى 135 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين  140 و145 جنيهًا للطبق.

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الاحد 15 أكتوبر 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 66 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 73 و75 جنيهًا للكيلو.
  • واستقر سعر الدواجن الساسو ليسجل 98 جنيها للكيلو، ليصل إلى المواطن بنحو 105 و110 جنيهات.
  • وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند عند 105 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  63 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 160 و170 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و21.5 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 19.5 ألف جنيه للطن.

وتعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى.

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