البصل يتراجع مجددا.. سعر الخضراوات والفاكهة اليوم

تراجع سعر البصل مجددا اليوم الأحد 15-10-2023، عقب استقرار سعره خلال الأسبوع الماضي.

وقف تصدير البصل

وكانت أسعار البصل قد شهدت ارتفاعا كبيرا الشهر الماضي، ومع تطبيق قرار وقف تصدير البصل في 1 أكتوبر تراجعت الأسعار قليلا ثم استقرت ثم عادوت التراجع مرة أخرى اليوم.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، في سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم



أسعار الطماطم تراوحت بين 4 و8.5 جنيه مرتفعه بنحو 50 قرشا تقريبا.

أسعار البطاطس تراوحت بين 12.5 و14.5 جنيه للكيلو

وسجل سعرالثوم 25 جنيها للكيلو

أسعار البصل اليوم تراوحت بين 13.5 و19 جنيها للكيلو

أسعار الكوسة تراوحت بين 6 و10 جنيهات

سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 20 و35 جنيها

أسعار الفاصوليا تراوحت بين 8 و11 جنيها للكيلو

الباذنخان البلدي تراوح بين 5.5 و7.5 جنيه للكيلو

الباذنجان الرومي تراوح بين 2 و4.5 جنيه للكيلو في الجملة

فلفل رومي بلدي تراوح بين 7 و9 جنيهات للكيلو

فلفل حامي بلدي تراوح بين 7 و11 جنيها للكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سعر الفلفل الالوان تراوح بين 20 و25 جنيها

وتراوح سعر الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات للكيلو

الزيتون التفاحي تراوح اليوم بين 35 و45 جنيها للكيلو

والبيكول ومنزيل تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

والزيتون عزيزي لكويد تراوح بين ى35 و45 جنيها

والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهه

أسعار البرتقال البلدي تراوح بين 4 و7 جنيهات

أسعار برتقال سكري تراوح بين 5 و8 جنيهات

أسعار برتقال ابو سره تراوح بين 5 و9 جنيهات

أسعار جروب فروت تراوح بين 3 و5 جنيهات

سعر عنب كرمسن تراوح بين 18 و28 جنيهات

سعر عنب رومي أحمر 8 و14 جنيها

سعر عنب مستورد اصفر 35 جنيها

سعر عنب مستورد اسود 35 جنيها

سعر تفاح امريكي ايطالي تراوح بين 25 و35 جنيها

سعر تفاح جولدن تراروح بين 20 و30 جنيها

سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها

سعر بلح سماني تراوح بين 4 و7 جنيهات

سعر بلح زغلول تراوح بين 7 و10 جنيهات

سعر بلح رملي بين 8 و14 جنيها

سعر بلح سيوي تراوح بين 30 و40 جنيه