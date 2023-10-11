انخفاض أسعار البصل في الأسواق بعد وقف تصديره.. تفاصيل

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن التغير في أسعار البصل خلال سبتمبر 2023 مقارنة ب أغسطس 2023.

ووفقا لبيانات التضخم الشهري ارتفع سعر البصل بنحو 477% خلال سبتمبر 2023 مقارنة بشهر أغسطس من العام ذاته.

واستقرت أسعار البصل متراوحه بين 14 و18 جنيها في سوق الجملة ، بعد أن سجلت ارتفاعات كبيرة قبل قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 شهور والذي دخل حيز التنفيذ 1 أكتوبر 2023.

وقررت الحكومة وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر بداية من ١ أكتوبر وحتى نهاية العام الجاري، وفقا لما أعلنه المركز الاعلامي لوزارة التجارة والصناعة

تراجعت أسعار الطماطم مجددا مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 11-10-2023، وتراوح سعر الطماطم اليوم في سوق الجملة بين 4 و6.5 جنيه للكيلو في سوق العبور مقارنة بـ 8 جنيهات بداية الاسبوع الجاري، و15 جنيها الشهر الماضي.

وتراوح سعر الطماطم في الأسواق بين 6 إلى 10 جنيهات بعد أن اقتربت إلي مستوى 20 جنيها في الكيلو الشهر الماضي

وعن أسعار البصل فتراوحت 14 و18 جنيها في سوق الجملة ، بعد أن سجلت ارتفاعات كبيرة قبل قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 شهور والذي دخل حيز التنفيذ 1 أكتوبر 2023.

وتراوحت أسعار البطاطس في سوق العبور بين 10و14.5 جنيه للكيلو.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 11-10-2023، ضمن نشرته الخدمية، والذي يقدم من خلالها أسعار السلع والخدمات.

أسعار الخضروات اليوم

وسجّل سعر الجزر اليوم 20 جنيهًا للكيلو، ووصل كيلو الباذنجان إلى 6.5 جنيه للكيلو في الجملة ، وتراوح سعر الكوسة بين 7 و12 جنيها للكيلو.

ووصل سعر الفلفل الرومي إلى 12 جنيها للكيلو، والفلفل الحامي إلى 10 جنيهات، وسجل سعر الخيار 10 جنيهات للكيلو، ووصل سعر البامية إلى 33 جنيهًا للكيلو.

أما عن الثوم فوصل سعر الكيلو إلى 35 جنيهًا، وسجّل القلقاس 10 جنيهات للكيلو، وسجّلت البطاطا نحو 6 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وعن أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء ، فسجّل سعر البرتقال البلدي 7 جنيهات للكيلو، ووصل البرتقال السكري إلى 9 جنيهات للكيلو، ووصل البرتقال أبو سرة إلى 10 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر العنب الكرمسن بين 13 و27 جنيها للكيلو، والعنب الرومي الأحمر تراوح بين 8 و 12 جنيهًا، وسجل سعر العنب الأصفر 35 جنيها للكيلو والعنب الأسود 35 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 25 و35 جنيهًا في الجملة، والتفاح الجولد وصل إلى 30 جنيهاً، والتفاح السوري اللبناني تراوح بين 18 و28 جنيهاً للكيلو.

وسجل سعر البلح السماني بين 4و9 جنيها، بلح زغلول 7 و10 جنيهات، والبلح ام الفراخ بين 4 و7 جنيهات، والرملي بين 12 و18 جنيها، والسيوي بين 30 و40 جنيها، والبارحي بين 25 و35 جنيها.

وسجل سعر التين البرشومي 7 و15 جنيها في الجملة، والجوافة بين 4 و8 جنيهات، وتراوح سعر الرمان بين 7 و17 جنيها للكيلو، والكنتلوب بين 7 و20 جنيها.