عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط مرتقب .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق 

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-10-2023 هدوءًا نسبيًا بعد ان تراجعت اليومين الماضيين، عقب سلسة من الارتفاعات على مدار الأسبوعين الماضيين.

وهبط سعر الدواجن البيضاء بنحو 6 جنيهات خلال اليومين الماضيين بعد أن شهدت ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات نهاية الشهر الماضي. 

ومن المنتظر أن تشهد أسعار الدواجن مزيدًا من التراجع بداية من السبت القادم، وفقًا لما أعلنه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وعن أسعار الكتكوت الأبيض فتراوح بين 25 و30 جنيهًا للكتكوت الواحد.

txt

اتحاد منتجي الدواجن يستجيب لتخفيض أسعار الفراخ والبيض | اعرف هتبقى بكام

txt

هبوط جديد في أسعار الطماطم.. اعرف وصلت لكام؟

txt

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-10-2023.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

txt

ضمن حوافز الحكومة.. بيان مهم للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية

أسعار البيض اليوم 

  • وعن أسعار البيض اليوم الأربعاء 11-10-2023،  وسجل سعر طبق البيض الأبيض 125 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيهًا.
  • سجّل سعر البيض الأحمر إلى 130 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 140 و135 جنيهًا.
  • ووصل سعر البيض البلدي إلى 135 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين  140 و145 جنيهًا للطبق.

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 69 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 77 و80 جنيهًا للكيلو.
  • واستقر سعر الدواجن الساسو ليسجل 98 جنيها للكيلو، ليصل إلى المواطن بنحو 105 و110 جنيهات.
  • وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند عند 105 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  68 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 165 و175 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و21.5 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 19.5 ألف جنيه للطن.

وتعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى.

الدواجن اسعار الدواجن سعر الدواجن البيضاء الكتكوت البيض أسعار البيض اليوم الدواجن الساسو بورصة الدواجن الفراخ الدواجن البلدي الأعلاف سعر الدواجن مصر سعر الدواجن للمستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

مفيش لاعب وقف جنبي.. تعليق مؤثر من نجم الزمالك بعد أزمته الأخيرة

التنازل عن 720 كيلومترًا ووافق عليها مرسي وكانت حلم «ترامب».. ما هي خطة «جيورا آيلاند» لتوطين سكان غزة في سيناء؟|القصة الكاملة

رغم دعمه إسرائيل.. طلب من بايدن لـ نتنياهو بشأن المدنيين في غزة

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

فستان زفاف زوجة تامر عاشور يثير الجدل على السوشيال ميديا| تفاصيل إطلالتها

موضوعات متعلقة

ضمن حوافز الحكومة.. بيان مهم للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-10-2023.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

هبوط جديد في أسعار الطماطم.. اعرف وصلت لكام؟

تركيا في الصدارة.. أعلى 10 دول استيرادا خلال 2023

اتحاد منتجي الدواجن يستجيب لتخفيض أسعار الفراخ والبيض | اعرف هتبقى بكام

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

محيي الدين يطالب المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه أزمات المنطقة

ترشيحاتنا

صحيفة عبرية عن خطاب الرئيس الأمريكي: بايدن صهيوني وصديق لإسرائيل

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

رقم غير مسبوق.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف حصيلة خسائره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

امرأة تثير الجدل عبر التيك توك لفقدانها نصف وزنها في وقت قياسي

شيلوا الصيفى واستعدوا.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار بسبب المنخفضات الأوروبية

نشرة المرأة والصحة|فستان زفاف زوجة تامر عاشور يثير الجدل على السوشيال ميديا.. أمراض خطيرة تهدد صحة النساء

فيديو

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ