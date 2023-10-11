هبوط مرتقب .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق 

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-10-2023 هدوءًا نسبيًا بعد ان تراجعت اليومين الماضيين، عقب سلسة من الارتفاعات على مدار الأسبوعين الماضيين.

وهبط سعر الدواجن البيضاء بنحو 6 جنيهات خلال اليومين الماضيين بعد أن شهدت ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات نهاية الشهر الماضي.

ومن المنتظر أن تشهد أسعار الدواجن مزيدًا من التراجع بداية من السبت القادم، وفقًا لما أعلنه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وعن أسعار الكتكوت الأبيض فتراوح بين 25 و30 جنيهًا للكتكوت الواحد.

أسعار البيض اليوم

وعن أسعار البيض اليوم الأربعاء 11-10-2023، وسجل سعر طبق البيض الأبيض 125 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيهًا.

سجّل سعر البيض الأحمر إلى 130 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 140 و135 جنيهًا.

ووصل سعر البيض البلدي إلى 135 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 140 و145 جنيهًا للطبق.

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 69 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 77 و80 جنيهًا للكيلو.

واستقر سعر الدواجن الساسو ليسجل 98 جنيها للكيلو، ليصل إلى المواطن بنحو 105 و110 جنيهات.

وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند عند 105 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ اليوم

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 68 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانيه اليوم بين 165 و175 جنيها للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار الأعلاف

أسعار الأعلاف تراوح سعر الطن بين 18 و21.5 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 19.5 ألف جنيه للطن.

وتعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى.