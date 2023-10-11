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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

ضمن حوافز الحكومة.. بيان مهم للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية

صدى البلد

أخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، والذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن المرحلة الأولى بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر، بضرورة استكمال دفع المبالغ المالية.

الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

وقام  الجهاز  بإرسال رسائل نصية على هواتف الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، والذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن المرحلة الأولى بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر، لاستكمال دفع المبالغ المالية المقررة لاستلام وحداتهم السكنية.

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إخطار عاجل للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية| تفاصيل

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إعلان مهم من التنظيم والإدارة للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم مساعد

 

 وذلك خلال الفترة من 8 حتى 24أ كتوبر الجاري ببنك التعمير والإسكان، وبذلك ينتهي الجهاز من إنهاء إجراءات تيسير استلام الموظفين المخصص لهم وحدات بمدينة بدر ضمن المرحلة الأولى.

يأتي ذلك في إطار قيام اللجنة المشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2137 لسنة 2023، برئاسة جهاز التنظيم والإدارة وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والإسكان والمجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، والمعنية بإدارة وتيسير استلام الموظفين للوحدات المخصصة لهم.


جدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار الحوافز التي قررتها الحكومة للموظفين المنتقلين للعمل بمقار الوحدات الإدارية المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية، والتي تمنح الحق للموظف المنتقل في الاختيار بين الحصول على بدل انتقال نقدي يُصْرَف شهريًا، أو الحصول على وحدة سكنية في حي زهرة العاصمة بمدينة بدر، أو حي R3 بالعاصمة الإدارية .


وأتاح الجهاز خدمة الاستعلام والاستفسار على نفس التطبيق الخاص بالانتقال لجميع الموظفين المنتقلين ويتم التواصل معهم من خلال الرابط التالي https://ncmove.caoa.gov.eg 

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