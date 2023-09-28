إعلان مهم من التنظيم والإدارة للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم مساعد

يحيط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، المتقدمين للامتحانات في إطار مسابقة شغل وظائف ٣٠ ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم ٢٠٢٣، باستمرار أعمال الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز بعد يوم الخميس الموافق ٥ أكتوبر، والذي تم إقراره إجازة رسمية بدلا من يوم الجمعه الموافق ٦ بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر العظيم.

ويجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحذيره للمتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعى قدرته على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، إذ أن الجهاز قام بتحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري، وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.

وكان الجهاز قام بالإعلان عن المسابقة في ٩ فبراير ٢٠٢٣، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٢٣ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢٣، وبدأ الجهاز بالفعل في إجراء الاختبارات في الاول من أغسطس وتستمر إلى 21 اكتوبر القادم بمركز تقييم القدرات و المسابقات التابع للجهاز

هذه المسابقة هي الدفعة الثانية من إجمالي عدد ٥ دفعات لشغل وظائف ١٥٠ ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بواقع ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد كل عام، وكان الجهاز قد انتهى من مسابقة الدفعة الأولى العام الماضي.