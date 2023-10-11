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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط جديد في أسعار الطماطم.. اعرف وصلت لكام؟

صدى البلد

هبطت أسعار الطماطم مجددا مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 11-10-2023، وتراوح سعر الطماطم اليوم بين 4 و6.5 جنيه للكيلو في سوق العبور مقارنة بـ 8 جنيهات بداية الاسبوع الجاري، و15 جنيها الشهر الماضي.

وعن أسعار البصل  فاستقرت عند مستوى 14 و18 جنيها في سوق الجملة ، بعد أن سجلت ارتفاعات كبيرة قبل قرار وقف تصدير البصل لمدة 3 شهور والذي دخل حيز التنفيذ 1 أكتوبر 2023. وتراوحت أسعار البطاطس بين 10و14.5 جنيه للكيلو.

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ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء 11-10-2023، ضمن نشرته الخدمية، والذي يقدم من خلالها أسعار السلع والخدمات.

أسعار الخضروات اليوم

وسجّل سعر الجزر اليوم 20 جنيهًا للكيلو، ووصل كيلو الباذنجان إلى 6.5  جنيه للكيلو في الجملة ، وتراوح سعر الكوسة بين 7 و12 جنيها للكيلو.

ووصل سعر الفلفل الرومي إلى 12 جنيها للكيلو، والفلفل الحامي إلى 10 جنيهات، وسجل سعر الخيار 10 جنيهات للكيلو، ووصل سعر البامية إلى 33 جنيهًا للكيلو.

أما عن الثوم فوصل سعر الكيلو إلى 35 جنيهًا، وسجّل القلقاس 10 جنيهات للكيلو، وسجّلت البطاطا نحو 6 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وعن أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء ، فسجّل سعر البرتقال البلدي 7 جنيهات للكيلو، ووصل البرتقال السكري إلى 9 جنيهات للكيلو، ووصل البرتقال أبو سرة إلى 10 جنيها للكيلو. 

وتراوح سعر العنب الكرمسن بين 13 و27 جنيها للكيلو، والعنب الرومي الأحمر تراوح بين 8 و 12 جنيهًا، وسجل سعر العنب الأصفر 35 جنيها للكيلو والعنب الأسود 35 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 25 و35 جنيهًا في الجملة، والتفاح الجولد وصل إلى 30 جنيهاً، والتفاح السوري اللبناني تراوح بين 18 و28 جنيهاً للكيلو.

وسجل سعر البلح السماني بين 4و9 جنيها، بلح زغلول 7 و10 جنيهات، والبلح ام الفراخ بين 4 و7 جنيهات، والرملي بين 12 و18 جنيها، والسيوي بين 30 و40 جنيها، والبارحي بين 25 و35 جنيها.

وسجل سعر التين البرشومي 7 و15 جنيها في الجملة، والجوافة بين 4 و8 جنيهات،  وتراوح سعر الرمان بين 7 و17 جنيها للكيلو، والكنتلوب بين 7 و20 جنيها.

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