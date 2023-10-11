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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب في مصر  التحرك ، متأثرة بتحرك سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث ارتفع سعر الذهب عالميا إلى 1865 دولار للأوقية.

وفى مستهل تعاملات اليوم الاربعاء، سجل سعر الذهب في مصر عيار 24 الاعلى سعرا  2,600 جنيها للشراء و 2,577 جنيها للبيع، بعد أن ارتفع  خلال الاسبوع الجاري بمتوسط 90 جنيها للجرام.

سعر الذهب عالميا 


 سجل الذهب عالميا، أعلى مستوى في أسبوع خلال جلسة اليوم ووصل عند مستوى 1865 دولار للأونصة قبل أن يتراجع بنسبة 0.3% ليتداول حالياً عند المستوى 1863 دولار للأونصة.

وبذلك يكون سعر الذهب وصل إلى  أعلى مستوى في أسبوع، ويعود ذلك الى تصاعد عمليات العنف في بين حماس وإسرائيل بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكى التي دفعت الدولار إلى التراجع. 

 

وتراجع مستويات الدولار الأمريكي يوم أمس لليوم الرابع على التوالي بنسبة 0.2% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بينما انخفض اليوم أيضاً بنسبة 0.1%. 

وارتفعت أسعار الذهب في حركة تصحيح إيجابي بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 7 أشهر، حيث وجد الدعم من عدم اليقين بشأن رفع الفائدة مجدداً من قبل الفيدرالي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. 

ولكن التصحيح الإيجابي الحالي في الأسعار من غير المتوقع أن يستمر لفترة طويلة، وذلك بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي تظل بالقرب من مستويات قياسية.

سعر الذهب في مصر
 


تأثرت أسعار الذهب في مصر بالارتفاع الكبير في سعر الأونصة عالمياً بالإضافة إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق مع تصاعد الأحداث بين حركة حماس وإسرائيل، ليعود الذهب إلى الارتفاع ويختبر مستوياته مقاومة هامة. 

سعر الذهب اليوم عيار 21


افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات أمس عند المستوى 2245 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 20 جنيه وانهى تداوله عند مستوى 2275 جنيه للجرام. 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الاربعاء 11-10-2023، ضمن نشرته الخدمية.


سعر الذهب اليوم 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18اليوم بيع 1,924 شراء 1,941جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم سجل بيع 2,245 شراء 2,265جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم 

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
اسعار الذهب عيار 24بيع 2,577 شراء 2,600
اسعار الذهب عيار 22بيع 2,362 شراء 2,383
اسعار الذهب عيار 21بيع 2,255 شراء 2,275
اسعار الذهب عيار 18بيع 1,933 شراء 1,950
اسعار الذهب عيار 14بيع 1,503 شراء 1,517
اسعار الذهب عيار 12بيع 1,289 شراء 1,300
الاونصةبيع 80,149 شراء 80,860
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 18,040 شراء 18,200
الكيلوبيع 2,577,143 شراء 2,600,000

 

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