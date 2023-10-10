مخاوف الحرب تدفع الذهب لأعلى مستوى.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع خلال جلسة اليوم الثلاثاء بسبب تصاعد عمليات العنف في بين حماس وإسرائيل بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي التي دفعت الدولار إلى التراجع.

سعر الذهب عالميا



وعالميا سجل الذهب الفوري أعلى مستوى في أسبوع خلال جلسة اليوم ووصل عند مستوى 1865 ولار للأونصة قبل أن يتراجع بنسبة 0.3% ليتداول حالياً عند المستوى 1858 دولار للأونصة

وتراجع مستويات الدولار الأمريكي يوم أمس لليوم الرابع على التوالي بنسبة 0.2% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بينما انخفض اليوم أيضاً بنسبة 0.1%.

وارتفعت أسعار الذهب في حركة تصحيح إيجابي بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 7 أشهر، حيث وجد الدعم من عدم اليقين بشأن رفع الفائدة مجدداً من قبل الفيدرالي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ولكن التصحيح الإيجابي الحالي في الأسعار من غير المتوقع أن يستمر لفترة طويلة، وذلك بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي تظل بالقرب من مستويات قياسية.

أسعار الذهب في مصر



ارتفعت أسعار الذهب في مصر بدعم من ارتفاع كبير في سعر الأونصة عالمياً بالإضافة إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق مع تصاعد الأحداث بين حركة حماس وإسرائيل، ليعود الذهب إلى الارتفاع ويختبر مستوياته مقاومة هامة.

سعر الذهب عيار 21



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2245 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 20 جنيه ويتداول 2265 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب بمقدار 40 جنيه للجرام خلال جلسة الأمس التي أغلقت عند 2250 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 2210 جنيه للجرام.



سعر الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18اليوم بيع 1,924 شراء 1,941

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم سجل بيع 2,245 شراء 2,265

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,566 شراء 2,589 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,352 شراء 2,373 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,245 شراء 2,265 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,924 شراء 1,941 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,497 شراء 1,510 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,283 شراء 1,294 الاونصة بيع 79,794 شراء 80,505 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,960 شراء 18,120 الكيلو بيع 2,565,714 شراء 2,588,571

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