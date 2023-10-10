أسعار الذهب تواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

واصلت أسعار الذهب الارتفاع مساء بتعاملات اليوم الثلاثاء 10-10-2023 ووصل إجمالي الارتفاع خلال الاسبوع الجاري إلي 90 جنيها للجرام.

سعر الذهب عالميا



وعالميا سجل الذهب الفوري أعلى مستوى في أسبوع خلال جلسة اليوم ووصل عند مستوى 1865 دولار للأونصة قبل أن يتراجع بنسبة 0.3% ليتداول حالياً عند المستوى 1863 دولار للأونصة.

وبذلك يكون سعر الذهب وصل إلى أعلى مستوى في أسبوع، ويعود ذلك الى تصاعد عمليات العنف في بين حماس وإسرائيل بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكى التي دفعت الدولار إلى التراجع.

وتراجع مستويات الدولار الأمريكي يوم أمس لليوم الرابع على التوالي بنسبة 0.2% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بينما انخفض اليوم أيضاً بنسبة 0.1%.

وارتفعت أسعار الذهب في حركة تصحيح إيجابي بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 7 أشهر، حيث وجد الدعم من عدم اليقين بشأن رفع الفائدة مجدداً من قبل الفيدرالي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ولكن التصحيح الإيجابي الحالي في الأسعار من غير المتوقع أن يستمر لفترة طويلة، وذلك بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي تظل بالقرب من مستويات قياسية.



أسعار الذهب في مصر



ارتفعت أسعار الذهب في مصر بدعم من ارتفاع كبير في سعر الأونصة عالمياً بالإضافة إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق مع تصاعد الأحداث بين حركة حماس وإسرائيل، ليعود الذهب إلى الارتفاع ويختبر مستوياته مقاومة هامة.

سعر الذهب عيار 21



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2245 جنيه للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 20 جنيه ويتداول 2275 جنيه للجرام.



سعر الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18اليوم بيع 1,924 شراء 1,941جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم سجل بيع 2,245 شراء 2,265جنيه.

أسعار الذهب اليوم