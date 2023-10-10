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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

صدى البلد

ألغت البنوك العاملة في مصر،  استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر و المربوطة بحسابات العملاء لديها.
وقام عدد من البنوك بينها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، التابعين للحكومة، والبنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول وغيرها من البنوك بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للعملاء، بالتنبيه على أن تقرر قصر خصم المعاملات المالية التي تجري عبر بطاقات الخصم المباشر الائتمانية بالجنيه المصري داخل القطر المصري.

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واعتبر أن البطاقات لن تعمل خارج البلاد سواء بالعملة المحلية أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي .


وكشف مصدر مصرفي بارز لـ"صدى البلد"، عن أن التعليمات التي أُصدرت من البنك المركزي المصري ضمن التعليمات الداخلية الجهاز المصرفي؛ تأتي بغرض الحفاظ على مقدرات الدولة من النقد الأجنبي، ومنع أي محاولات لسوء استخدامها في عمليات قد تكون مشبوهة سواء غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عمليات سحب الأرصدة بالعملة الأجنبية؛ مما يؤثر على الاحتياطي النقدي.
وأشار المصدر، إلى أن الجهاز المصرفي تنبه على عدم تكرار الممارسات غير المشروعة التي قام بها بعض الشركات بتحويل الأموال الخارج في نهاية الفترة من أبريل و مايو الماضيين والتي تسببت في سحب ما يقترب من 250 مليون دولار من بطاقات الخصم المباشر في اليوم الواحد.

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