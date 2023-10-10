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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للحفاظ على الدولار.. قرار عاجل من البنوك المصرية.. تفاصيل

قرار جديد بشأن الدولار
قرار جديد بشأن الدولار

عرضت قناة العربية، تقريرًا حول قرار عاجل اتخذته البنوك المصرية من أجل العمل على إنقاذ الدولار والعملات الأجنبية ووقف استنزافها داخل مصر، في ضوء استخدام الكثيرين لبطاقات الخصم المباشر خلال الساعات الماضية. 

قرار عاجل من البنوك حول الدولار 

وجاء في تقرير قناة العربية، أن عددا من البنوك المصرية قامت بوقف المعاملات عبر بطاقات الخصم المباشر خارج مصر خلال الفترة الأخيرة،  بهدف محاصرة سحب الدولار خارج البلاد، خاصة في ضوء الأزمة الكبيرة التي تعاني منها مصر في الفترة الراهنة حول العملات الأجنبية. 

وأضاف التقرير، أن عدة بنوك أخطرت عملائها بالقرار خلال الساعات الماضية من خلال رسائل نصية على الهواتف المختلفة، ومن أبرز تلك البنوك التي اتخذت تلك القرارات كان بنك "cib"، وبنك كريدي أجريكول، والعربي، والأهلي المتحد، وبنك التعمير، وبنك مصر، وبنك qnb وبنك الاستثمار العربي. 

وأوضح التقرير، أن هذا القرار يأتي بعد أن شهدت الفترة الأخيرة إجراء حاملي بطاقات الخصم المباشر عمليات شراء بكميات كبيرة للذهب والهواتف المحمولة المختلفة، وذلك مستغلين انخفاض سعر الصرف الرسمي في الجنيه المصري مقابل سعر الدولار نحو 31 جنيها مصريا، والفارق الكبير بينه وبين سعر الدولار في السوق الموازية داخل جمهورية مصر العربية. 

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