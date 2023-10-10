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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ارتفاع الذهب وتراجع الدولار ..ماذا يحدث بالأسعار ؟

ياسمين فتح الله
ياسمين فتح الله

قدمت مذيعة موقع صدي البلد ياسمين فتح الله تغطية خاصة حول التحركات المفاجئة في ‎الذهب والدولار  فى أسعارهما،  حيث سجلت  أسعار الذهب مستويات قياسية بعد ارتفاعه عالميا بينما الدولار قد شهد انخفضا، 
حيث إن أسعار الدولار محليا، والتي استقرت للشهر السابع على التوالي في البنوك دون أي ارتفاعات، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات باستثناء البنك المركزى المصرى وسجل سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري  30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع. 
‎وقد اتخذت الحكومة قرارا مهما لحماية الجنيه المصري،وهو  مبادلة العملات بالسعر الرسمى مع الإمارات والتخلى  عن التعامل بالدولار  حيث وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين ، بمنح مصر 42 مليار جنيه  للإمارات يتم وضعها في البنك المركزي الإماراتي، مقابلها الإمارات تمنح مصر 5 مليارات درهم، يتم وضعها في البنك المركزي المصري.
‎وجرت المبادلة  علي قيمة الدرهم  الرسمية في البنوك بـ8.4 جنيه وليس علي قيمته في السوق السوداء ‎وبحسب الخبراء يمكن للبلدين استيراد وتصدير البضائع بينهما بعملاتهما المحلية دون الحاجة للدولار.

‎ويأتي هذا في إطار سعي البنك المركزي لتنويع سلة العملات الأجنبية في خطوة منه لدعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى ومنها الدولار.

‎و تعرف سلة العملات بأنها نظام نقدي تستخدمه البنوك المركزية للدول في تحديد سعر صرف عملاتها المحلية ،ويستند النظام إلى مجموعة من العملات التي يختارها البنك المركزي لكل دولة، وتتكون السلة من مجموعة من أقوى الأوراق النقدية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

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