اتحاد منتجي الدواجن يستجيب لتخفيض أسعار الفراخ والبيض | اعرف هتبقى بكام

أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، المشاركة في توفير منتجات الدواجن والبيض بأسعار في متناول المستهلك العادي، رغم التحديات التي مرت بها الصناعة من ارتفاع في أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج في الفترة السابقة خلال 2022، الأمر الذي أدى إلى انخفاض دخول دورات جديدة للجدود والأمهات وأمهات البياض التي تشكل تحديًا للمنتج الوطني.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبناء على نتائج اجتماعي رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: "من منطلق الحس الوطني فقد تراءى لجميع أعضاء الاتحاد أن تكون الأسعار في ظل أسعار مدخلات الإنتاج الحالية على أن يتم مراجعة الأسعار خلال شهر وبيانها كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم

قرر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تحفيض سعر الدواجن البيضاء من 74 جنيهًا للكيلو إلى 65 جنيهًا للكيلو، ليصل سعر الدواجن للمستهلك بـ 73 جنيهًا للكيلو بدلًا من 80 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

أما عن سعر البيض فقد حدّد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تخفيض سعر طبق البيض من 124 إلى 115 جنيهًا في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جينهًا بدلاً من 150.

أسعار الدواجن المجمدة

خفض الاتحاد سعر الدواجن المجمدة من 130 جنيهًا إلى 105 جنيهات.

وحيث إن مساعي الدولة خلال هذه الأيام لتوفير الخامات بأسعار مناسبة، فإن الاتحاد بحث على تشجيع المنتجين للدخول في دورات جديدة لزيادة العرض خلال الفترة المستقبلية وتوازن الأسعار ويطلب الاتحاد العام منتجى الدواجن أن تتولى الجهات الرقابة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أسعار البيع للمستهلك وإلزام المزارع الحكومية وسلاسل التوزيع الالتزام بهذه الأسعار وذلك لتخفيف الأعباء وسيتم التنفيذ السبت 15 أكتوبر.