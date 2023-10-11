عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتحاد منتجي الدواجن يستجيب لتخفيض أسعار الفراخ والبيض | اعرف هتبقى بكام

صدى البلد

أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، المشاركة في توفير منتجات الدواجن والبيض بأسعار في متناول المستهلك العادي، رغم التحديات التي مرت بها الصناعة من ارتفاع في أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج في الفترة السابقة خلال 2022، الأمر الذي أدى إلى انخفاض دخول دورات جديدة للجدود والأمهات وأمهات البياض التي تشكل تحديًا للمنتج الوطني. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبناء على نتائج اجتماعي رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: "من منطلق الحس الوطني فقد تراءى  لجميع أعضاء  الاتحاد أن تكون الأسعار في ظل أسعار مدخلات الإنتاج الحالية على أن يتم مراجعة الأسعار خلال شهر وبيانها كالتالي:

txt

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

txt

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

txt

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

txt

الأعلى إقبالا.. تفاصيل شهادات بنك مصر 2023

أسعار الدواجن اليوم 

قرر الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تحفيض سعر الدواجن البيضاء من 74 جنيهًا للكيلو إلى 65 جنيهًا للكيلو، ليصل سعر الدواجن للمستهلك بـ 73 جنيهًا للكيلو بدلًا من 80 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 

أما عن سعر البيض فقد حدّد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تخفيض سعر طبق البيض من 124 إلى 115 جنيهًا في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جينهًا بدلاً من 150.

 أسعار الدواجن المجمدة

خفض الاتحاد سعر الدواجن المجمدة من 130 جنيهًا إلى 105 جنيهات.

 

وحيث إن مساعي الدولة خلال هذه الأيام لتوفير الخامات بأسعار مناسبة، فإن الاتحاد بحث على تشجيع المنتجين للدخول في دورات جديدة لزيادة العرض خلال الفترة المستقبلية وتوازن الأسعار ويطلب الاتحاد العام منتجى الدواجن أن تتولى الجهات الرقابة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أسعار البيع للمستهلك وإلزام المزارع الحكومية وسلاسل التوزيع الالتزام بهذه الأسعار وذلك لتخفيف الأعباء وسيتم التنفيذ السبت 15 أكتوبر.

 

منتجي الدواجن اسعار الدواجن اليوم سعر الدواجن للمستهلك البيض أسعار البيض اليوم الدواجن المجمدة الفراخ سعر الدواجن اليوم سعر الدواجن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

لا تفريط في أمننا القومي واحذروا من عداوة المصريين| رسائل قوية من الرئيس السيسي إلى نتنياهو والعالم

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

أخبار مصر .. السيسي يوجه رسائل قوية بعد العدوان على غزة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

محيي الدين يطالب المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه أزمات المنطقة

التخطيط: دمج البرامج التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية

التخطيط القومي: التطور المتلاحق في عالم العمل يتطلب اكتساب مزيد من المهارات

مخاوف الحرب تدفع الذهب لأعلى مستوى.. وهذا سعر عيار 21 الآن

معدل التضخم لشهر سبتمبر 2023 في مصر

23.2 % انخفاض بقيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر يوليو 2023

ترشيحاتنا

الخطوط الجوية الأمريكية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى 4 ديسمبر

بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي.. إجراءات عاجلة لـ الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار

الأهلي يسعى لضم 4 صفقات نارية | تفاصيل

الخارجية الأمريكية: لا دليل على دعم إيران لعملية طوفان الأقصى

شلل اقتصادي.. خبير عسكري: إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في المقاومة |فيديو

عرض غطاء تابوت فرعوني نادر للبيع في دار مزادات عالمية.. اعرف سعره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض غطاء تابوت فرعوني نادر للبيع في دار مزادات عالمية.. اعرف سعره

صحية وشهية| طريقة عمل سلطة البطاطس والذرة

خلال الاحتفال بعيد ميلادها مع زوجها.. شاهد كارمن سليمان بلوك كاجوال

مقطع فيديو لعروس برازيلية تبكي في حفل زفافها لسبب غير متوقع

فيديو

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ