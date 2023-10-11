أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-10-2023.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

واصلت أسعار الذهب في مصر التحرك ، متأثرة بتحرك سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى 1865 دولارًا للأوقية.

وسجّل سعر الذهب في مصر عيار 24 الأعلى سعرًا 2,600 جنيه للشراء و 2,577 جنيهًا للبيع فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفع خلال الأسبوع الجاري بمتوسط 90 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18.200 ألف جنيه مقابل 17.520 ألف جنيه الاحد الماضي بارتفاع بلغ 620 جنيهاً.

سعر الذهب عالميًا



سجّل الذهب عالميًا، أعلى مستوى في أسبوع خلال جلسة اليوم ووصل عند مستوى 1865 دولارًا للأونصة قبل أن يتراجع بنسبة 0.3% ليتداول حالياً عند المستوى 1863 دولارًا للأونصة.

وبذلك يكون سعر الذهب وصل إلى أعلى مستوى في أسبوع، ويعود ذلك إلى تصاعد عمليات العنف بين حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكى التي دفعت الدولار إلى التراجع.

وتراجعت مستويات الدولار الأمريكي يوم أمس لليوم الرابع على التوالي بنسبة 0.2% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بينما انخفض اليوم أيضاً بنسبة 0.1%.

وارتفعت أسعار الذهب في حركة تصحيح إيجابي بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 7 أشهر، حيث وجد الدعم من عدم اليقين بشأن رفع الفائدة مجدداً من قبل الفيدرالي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ولكن التصحيح الإيجابي الحالي في الأسعار من غير المتوقع أن يستمر لفترة طويلة، وذلك بسبب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي تظل بالقرب من مستويات قياسية.

سعر الذهب في مصر



تأثرت أسعار الذهب في مصر بالارتفاع الكبير في سعر الأونصة عالمياً بالإضافة إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق مع تصاعد الأحداث بين حركة حماس وإسرائيل، ليعود الذهب إلى الارتفاع ويختبر مستويات مقاومة هامة.

سعر الذهب اليوم عيار 21



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات أمس عند المستوى 2245 جنيهاً للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 20 جنيهاً وأنهى تداوله عند مستوى 2275 جنيهاً للجرام.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-10-2023، ضمن نشرته الخدمية.



سعر الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 1,924 شراء 1,941جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم سجل بيع 2,245 شراء 2,265جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم