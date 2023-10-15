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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

440 جنيها| تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد 15-10-2023، مجددا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في كافة محالات الصاغة.

 

وسجل سعر الذهب عيار 24 الآن 2697 جنيها للشراء و2674 جنيها للبيع.

ووصل الجنيه الذهب اليوم إلى 18.880 ألف جنيه مقابل 18.480ألف جنيه نهاية الأسبوع الماضي.

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سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 1933 دولار للأوقية. 

سعر الذهب في مصر
 
تأثرت أسعار الذهب في مصر بالارتفاع الكبير في سعر الأونصة عالمياً بالإضافة إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق مع تصاعد الأحداث بين حركة حماس وإسرائيل، ليعود الذهب إلى الارتفاع ويختبر مستويات مقاومة هامة. 

 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأحد 15-10-2023، ضمن نشرته الخدمية.


سعر الذهب اليوم 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,006 شراء 2,023

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم سجل بيع 2,340 شراء 2,360

 

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,674 شراء 2,697
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,451 شراء 2,472
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,340 شراء 2,360
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,006 شراء 2,023
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,560 شراء 1,573
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,337 شراء 1,349
الاونصةبيع 83,170 شراء 83,881
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,720 شراء 18,880
الكيلوبيع 2,674,286 شراء 2,697,143

 

أعلن الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، عن آخر المستجدات بشأن مبادرة الذهب بدون جمارك.

وقال "الشحات" في تصريحات تلفزيونية، إن مبادرة الذهب بدون جمارك أدخلت لمصر أكثر من 2 طن من الذهب.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار رئيس الوزراء صدر الأشهر الماضية ليستمر لمدة 6 أشهر وهو قارب على الانتهاء، دخل لمصر كمية كبيرة من الذهب هذه الفترة، وهذا يعتبر احتياطياً نقديًا ومازالت المبادرة مستمرة، وقد تمتد المدة.

 

 

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