300 جنيه في يوم واحد| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

يهتم الآلاف بشكل يومي بالبحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي شهدت تذبذبا قويا ما بين الارتفاع والانخفاض بعد قفزة قوية الأيام الماضية ، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية عالميا، إذ يبحث المقبلون على شراء وبيع المشغولات والسبائك عن سعر عياري 21 و24 الأكثر انتشارا لشراء المشغولات والسبائك في مصر.

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سعر الذهب الأن عيار 21 في مصر

وعند شراء المشغولات الذهبية تهتم شريحة كبيرة من الراغبين في الشراء بالبحث عن سعر الذهب عيار 21 ، فهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة.

الذهب

وتحرك سعر الجرام من العيار الأشهر من 2320 جنيها ليكون سعره اليوم للشراء 2360 جنيها ، ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2850 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي، بينما سجل أمس الأول 2400 جنيه.

سعر الذهب مباشر في مصر

ويهتم الراغبون في شراء أو بيع المعدن الثمين، بـ سعر الذهب مباشر ، فهو يتغير حسب المعاملات، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و 21 عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد ، 2,697 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,360 جنيهًا للشراء.

الذهب

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 2,023 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء: 1,573 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع: 18,720 جنيها.

300 جنيه في ساعات

وتحرك سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، بنحو 300 جنيه دفعة واحدة بالمقارنة بين أسعار اليوم وأمس، إذ سجل اليوم نحو 18,880 جنيها للشراء ، فيما كان أدنى سعر له أمس 18,560 جنيها ، وسجل 19200 جنيه قبل 3 أيام ، وسجل 17200 جنيه في أواخر سبتمبر، ويظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو أعلى سعر له في إبريل الماضي.

الذهب

سعر الذهب عالميا

وقفز سعر أوقية الذهب عالميًا بعد هبوط قوى لأول مرة منذ أواخر 2022، إذ ارتفع بقوة إلى مستويات 1,932.82 بعد 1,868.87 قبل بوم ،و 1817 دولارا قبل أيام، فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.