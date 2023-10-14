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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الذهب الآن
أسعار الذهب الآن

يزداد البحث في الفترة الحالية عن  أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي شهدت تراجعا ملحوظا بعد قفزة قوية ، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية عالميا، إذ يبحث المقبلين على شراء وبيع المشغولات والسبائك عن سعر عياري 21 و24 الأكثر انتشارا للمشغولات والسبائك في مصر.

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سعر الذهب عيار 18 الآن

وفي نفس السياق يهتم الكثير من راغبي شراء المشغولات الذهبية أو بيعها ، بالبحث  عن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، والذي شهد تراجعا بعد نحو 2017 جنيها ، ليبدأ اليوم من نحو 1,989 جنيهاً رسمياً للبيع، فهو المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء المصوغات والمجوهرات.

الذهب 

جاء ذلك بعد أن تخطى سعر الجرام عيار 18 مستويات عالية أمس الأول ، فيما لامس الـ 1800 جنيه قبل أيام، ووصل إلى نحو 2500 جنيه لأعلى مستوى محليا في وقت سابق.

600 جنيه

وتراجع  سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، بقوة بنحو 640 جنيه دفعة واحدة بالمقارنة بين أسعار اليوم وأمس،  إذ سجل اليوم نحو 18,560 جنيها بعد 19200 جنيه قبل ساعات، فيما سجل 17200 جنيه قبل أيام، ويظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو أعلى سعر له في إبريل الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر 

وتبحث شريحة كبيرة من الراغبين في شراء الشبكة عن سعر الذهب من عيار 21، فهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة.

وتراجع سعر الجرام من العيار الأشهر من 2400  جنيها ليبدأ سعره اليوم من 2340 جنيها للبيع، ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2850 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

الذهب

سعر الذهب مباشر في مصر

ويهتم الراغبون في شراء أو بيع المعدن الثمين، بـ سعر الذهب مباشر ، فهو يتغير حسب المعاملات، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و 21  عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت، 2,674 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت، 2,340 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم السبت: 2,006 جنيهات.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت، عيار 14 للشراء: 1,560 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت، عيار 24 للبيع: 18,560 جنيها.

الذهب

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر أوقية الذهب عالميًا قفزة جديدة بعد هبوط قوى لأول مرة منذ أواخر 2022، إذ ارتفع بقوة إلى مستويات 1,932.82 بعد 1,868.87 قبل ساعات و 1817 دولارا قبل أيام، فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.

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