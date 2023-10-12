عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتري الشبكة بسرعه.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعتبر  أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة يرغب الكثير من المواطنين على متابعتها خاصة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

كما تحظي أسعار الذهب بأهمية خاصة أيضا لدي المستثمرين الراغبين فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

txt

أسعار الذهب اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023

txt

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الذهب اليوم الخميس

 
وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الذهب حالة اضطراب كبيرة إلي أن استقر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الخميس ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق 2,350 جنيها للجرام.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-


عيار 24 بيع 2,663 شراء 2,686
عيار 22 بيع 2,441 شراء 2,462
عيار 21 بيع 2,330 شراء 2,350
عيار 18 بيع 1,997 شراء 2,014
عيار 14 بيع 1,553 شراء 1,567
عيار 12 بيع 1,331 شراء 1,343
الاونصة بيع 82,815 شراء 83,526
الجنيه الذهب بيع 18,640 شراء 18,800
الكيلو بيع 2,662,857 شراء 2,685,714

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب العالمية  أعلى مستوى لها خلال أسبوع مقابل انخفاض الدولار، بعد أن أشار العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة قد يجعل زيادة أسعار الفائدة غير واردة.

 

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.05% محققة 1876 دولارا للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.12% محققة 1862 دولارا للأوقية، وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% إلى 105.477 نقطة.

وخلال نهاية تعاملات أمس، ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات مع زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتقييم الأسواق تصريحات من صناع السياسة بالفيدرالي أشارت لاحتمالات تثبيت أسعار الفائدة.

ويتوقع صندوق النقد تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في العام الماضي إلى 3% هذا العام دون تغيير عن توقعاته السابقة، ثم يصل إلى 2.9% في 2024، بانخفاض 0.1% عن تقديره السابق الصادر في يوليو.

txt

أمير رزق يكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب وتوقعاته خلال الأيام المقبلة.. تفاصيل

txt

الذهب يرتفع عالميا مدفوعة بعوائد السندات الحكومية و توقعات بزيادة أسعار الفائدة

فيما انخفض مؤشر سعر الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبًا مقابل سلة من العملات، متتبعًا انخفاضًا في عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي تراجعت عن أعلى مستوياتها في عام 2007 الأسبوع الماضي.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إنه من المحتمل أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، يعني أن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم البري على قطاع غزة

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

موضوعات متعلقة

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

إقبال كثيف من المواطنين على شراء الذهب بغرض التحوط

ترشيحاتنا

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة من اتحاد جدة لـ أحمد حجازي| شاهد

للمطلقات| غرامة كبرى تنتظر الزوج المتهرب من سداد النفقة.. تفاصيل

وزير الآثار يترأس الاجتماع الأول للجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر

إيلي كوهين لـ بلينكن: لن ننسي دعمكم لنا في أسوأ أيامنا

مدبولي: الدولة تشجع القطاع الخاص ليتولى الدور الريادي في المجتمع

المستشار الألماني: نتواصل مع الرئيس السيسي لبحث تطورات غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ