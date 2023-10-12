اشتري الشبكة بسرعه.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21

تعتبر أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة يرغب الكثير من المواطنين على متابعتها خاصة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

كما تحظي أسعار الذهب بأهمية خاصة أيضا لدي المستثمرين الراغبين فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الخميس



وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الذهب حالة اضطراب كبيرة إلي أن استقر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الخميس ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق 2,350 جنيها للجرام.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-



عيار 24 بيع 2,663 شراء 2,686

عيار 22 بيع 2,441 شراء 2,462

عيار 21 بيع 2,330 شراء 2,350

عيار 18 بيع 1,997 شراء 2,014

عيار 14 بيع 1,553 شراء 1,567

عيار 12 بيع 1,331 شراء 1,343

الاونصة بيع 82,815 شراء 83,526

الجنيه الذهب بيع 18,640 شراء 18,800

الكيلو بيع 2,662,857 شراء 2,685,714

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب العالمية أعلى مستوى لها خلال أسبوع مقابل انخفاض الدولار، بعد أن أشار العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة قد يجعل زيادة أسعار الفائدة غير واردة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.05% محققة 1876 دولارا للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.12% محققة 1862 دولارا للأوقية، وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% إلى 105.477 نقطة.

وخلال نهاية تعاملات أمس، ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات مع زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتقييم الأسواق تصريحات من صناع السياسة بالفيدرالي أشارت لاحتمالات تثبيت أسعار الفائدة.

ويتوقع صندوق النقد تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في العام الماضي إلى 3% هذا العام دون تغيير عن توقعاته السابقة، ثم يصل إلى 2.9% في 2024، بانخفاض 0.1% عن تقديره السابق الصادر في يوليو.

فيما انخفض مؤشر سعر الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبًا مقابل سلة من العملات، متتبعًا انخفاضًا في عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي تراجعت عن أعلى مستوياتها في عام 2007 الأسبوع الماضي.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إنه من المحتمل أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، يعني أن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة.