1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات جديدة اليوم في مصر بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية عالميا، إذ يبحث الكثير عن سعر الجرام من عيار 21 فهو الأكثر انتشارًا في مصر والمحبب لدى شريحة كبيرة عند شراء المشغولات .

سعر الذهب اليوم في مصر

ويهتم قطاع كبير من المشترين بالتعرف على سعر الذهب من عيار 21، والذي يبدأ سعره اليوم من 2,270 جنيها بعد 2140 قبل أيام، بينما يظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير ، حيث وصل إلى 2850 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

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الذهب

سعر الذهب عيار 18

كما يعتبر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، من الأكثر بحثًا أيضًا مع عيار 21، إذ يبدأ اليوم من نحو 1,946 جنيهاً رسمياً، فهو المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء المصوغات والمجوهرات للمناسبات المختلفة.

وشهد سعر الجرام عيار 18 اليوم في الأسواق اقترابا من 2000 جنيه، بعد ما لامس الـ 1800 جنيه ، فيما وصل إلى نحو 2500 جنيه كأعلى مستوى محليا في وقت سابق، بينما تخطى الـ 2000 جنيه قبل وقت قريب.

قرار حكومي

ويهتم الآلاف بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، قبل قرار حكومة بشأن مد أو إلغاء مبادرة زيرو جمارك التي من المقرر أن تنتهي الشهر الحالي، والتي لها تأثير كبير على تراجع المعدن.

الذهب

1000 جنيه

وشهد سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تحركا بنحو 1000 جنيه إذ سجل اليوم نحو 18,160 جنيها بعدما كان 17200 جنيه قبل أيام، فيما يظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو اعلى سعر له في إبريل الماضي.

سعر الذهب مباشر في مصر

وتهتم شريحة كبيرة بـ سعر الذهب مباشر ، فهو يتغير حسب المعاملات، و يبحث عنه المقبلون على سوق الصاغة للشراء ، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و 21 عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء، 2,617 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,290 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء: 1,963 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء: 1,527 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع: 18,160 جنيها.

الذهب

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًا ارتفاعا مجددا بعد هبوط قوى لأول مرة منذ أواخر 2022، إذ تراجعت بقوة إلى مستويات 1817 دولارا قبل أن ترتفع إلى 1,861.24 دولارا اليوم، فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.