700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل غير مسبوق؛ بعد الانهيار العالمي الذي شهده سعر أوقية الذهب ، والتي لامست الـ 1817 دولارا.

وقبل شراء الذهب، يبحث الكثير في محلات الصاغة، عن سعر الجرام من عياري 18 و21 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية.

سعر الذهب عالميا

انهار سعر أوقية الذهب عالميا لأول مرة منذ أواخر 2022 ، إذ تراجعت بقوة إلى مستويات 1,843 دولارا بعد 2056، بفارق يزيد على 200 دولار.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وتراجع سعر الذهب من عيار 21 بقوة؛ ليلامس 2100 جنيه فقط بعدما وصل إلى 2850 جنيها في ذروة الارتفاع إبريل الماضي، ليبدأ اليوم من، 2,137 جنيها فقط في محلات الصاغة.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم

أما عن ، سعر جرام الذهب عيار 18، فهو المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء المصوغات والمجوهرات للمناسبات المختلفة، خاصة الزواج.

وتراجع سعر الجرام عيار 18 اليوم في الأسواق ليتجه بقوة نحو 1800 جنيه ، وهو التراجع القوي مقارنة بسعره الأعلى في إبريل وهو 2500 جنيه، بينما تخطى الـ 2000 جنيه في وقت قريب، ويبدأ اليوم من 1,832 جنيها فقط.

الذهب

سعر الذهب مباشر في مصر

ويهتم الآلاف بمعرفة سعر الذهب مباشر اليوم في مصر والذي يتغير باستمرار، وأبرز ما يبحث عنه الكثير بأعيرته المختلفة خاصة عياري 18 و 21 ، فهما من أكثر ما يبحث عنه الراغبين في الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء ، 2,454 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,147 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 1,840 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14 للشراء: 1,431 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 للبيع: 17,096 جنيها.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

المقبلون على شراء الذهب، يهتمون بمعرفة سعر عيار 21 بالمصنعية، حيث يبدأ سعر المصنعية على كل جرام من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6- 10 % من سعر الجرام.

أما في حالة شراء السبائك وحساب سعر المصنعية، فيتم إضافة مصنعية تبدأ من 35 جنيها لكل جرام للتي تزن أكثر من 100 جرام، أما الأقل فيكون مثل المشغولات.