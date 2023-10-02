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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استولت على 1.5 مليون جنيه.. ضبط مستريحة الذهب في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن ضباط مباحث قسم ثانٍ سوهاج بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط مُعلمة؛ إثر اتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق من 5 أشخاص، بزعم استثمارها في مجال المصوغات الذهبية.

وذلك مقابل حصولهم على أرباح شهرية تبلغ 5% من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد اصول المبالغ المالية وارباحها واستولت عليها دون ردها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضرٍ من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغ المدعو "محمود ا.ك.ا" 32 سنة، و4 أشخاص آخرين ويقيمون دائرة مركز سوهاج.

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وتضمن البلاغ تضررهم من المدعوة "سحر ح.س.ح" 49 سنة، مدرسه، وتقيم دائرة القسم، لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "1.550.000" جنيهًا  بزعم استثمارها في مجال المصوغات الذهبية.

وذلك مقابل حصولهم على أرباح شهريه 5% من قيمة رأس المال إلا أنها لم توقفت عن سداد اصول المبالغ المالية وارباحها واستولت عليها دون ردها.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتعهدت برد المبلغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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