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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتشف علاج الفيبرومايالجيا.. ابن سوهاج أحمد جمال يشارك بـ صُناع الأمل في الإمارات

أحمد جمال الشريف
أحمد جمال الشريف

شارك أحمد جمال الشريف، ابن محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، بمبادرة صُناع الأمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بتقديم دراسته حول كيفية القضاء على المرض النادر الذي لم يتم اكتشاف علاج طبي له حتي الان، وهو  الفايبرومايالجيا أو الإلتهاب العضلي الليفي.

 

وقال البلوجر أحمد جمال الشريف، إنه بعد دراسات عميقة منه حول هذا المرض النادر والذي يمكن أن يُنهي حياة صاحبه على قيد الحياة، وعقب خضوعه لكثير من العلاجات المختلفة لعلاج نفسه عقب إصابته بهذا المرض منذ عام 2015م، إنه تمكن اخيرًا من السيطرة على مرض الفيبروميالجيا والوصول إلى نتائج إيجابية.

 

وذلك بعد أن توصل إلى أقصى مراحل الإحباط واليأس من المُعافاة من مرض الفايبرومايالجيا، حيث كان قد توقف عن حياته بشكل تام؛ بسبب هذا المرض المجهول المُدمر للحياة والذي من الصعب اكتشافه أو تشخصيه لانتشار اعراضه بين الكثير من الشباب.

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معاناة 7 سنوات مع الفايبرومايالجيا

وبعد معاناة 7 أعوام من مرض الفايبرومايالجيا، قد توصل البلوجر أحمد جمال الشريف، أن علاج المرض يكمن في إرادة المريض في تخطي فترته بسلام، ومقاومته بالرياضة والفكر الإيجابي وحب الحياة، مع تناول بعض العقاقير الطبية لالتهاب المفاصل، وقوة إدارة المرض.

 

وأكد أحمد جمال الشريف، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن العلاج هو علاج نفسي وتهذيبي وليس كميائي لكن قد يحتاج المريض إلى بعض المُسكنات في البداية كمساعد لتخفيف الآلم لكن مع اتباع النظام ونمط الحياة الذي استخدمه يمكنك التغلب على الآلم والعودة مرة آخرى للحياة بشكل طبيعي.

 

واختتم البلوجر أحمد جمال حديثه مع موقع صدى البلد رادفًا:" تقدمت بدراسة بحثية في مسابقة صُناع الأمل، التي تُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقدمة برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم مدينة دبي، لرد الجميل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي ساعدته في اكتشاف المرض الذي أُعاني منه منذ عام 2015م؛ مما جعلني أتمكن من التغلب عليه".

 

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة صناع الأمل بالإمارات، هي مبادرة عالمية جائزتها مليون درهم، تبحث عن صانع أمل لأكثر عدد ممكن من البشرية لا تشترط عمر محدد للمتقدمين بل تشترط وجود خبرة في العمل الانساني والتطوعي الخيري، ويتقن لغة العطاء قراءة وكتابة، ولديه نظرة إيجابية للحياة.

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