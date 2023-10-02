بعد تراجعها.. أسعار الذهب اليوم 2-10-2023.. فيديو

قدمت الإعلامية داليا أيمن ، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2462 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2155 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1847 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17240 جنيها.