أخبار التوك شو|السيسي:مش هنسيب أهالينا اللي ظروفهم صعبة..ومفاجأة في سعر الذهب اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، والتي شهدت انخفاض بنسبة كبيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل2509 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا2195 جنيها.

الدولار .. استعرضت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم،الأحد 1 أكتوبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.62 جنيه للبيع، و32.51 جنيه للشراء

تشهد الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في أسعار الدواجن والبيض، وكل يوم هناك سعر جديد لـ البيض والدواجن.

وفي وقت سابق قد ارتفعت الدواجن بشكل كبير جدًا، وتدخلت الحكومة، وتم الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف وانخفضت الأسعار، وأن هذا الوقت يتطلب تدخل الدولة، لمنع المنتجين من التحكم في الأسعار، ففي حالة فرض الرقابة ووضع هامش ربح، ستنخفض أسعار الدواجن.

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضروات والفاكهة ، اليوم الأحد 1-10- 2023.



أسعار الخضروات اليوم في مصر



الطماطم 20 جنيها للكيلو

البصل بـ18 جنيهًا للكيلو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من اليوم سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، بمقدار 5 درجات مئوية، نتيجة منخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

أفاد عمر أحمد مراسل " القاهرة الإخبارية" من داخل موقع انفجار أنقرة بأن قوات الأمن التركية طلبت منه على وجه السرعة ترك المكان والذهاب الى منطقة بعيدة عن موقع انفجار أنقرة.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، :" هناك كثير من المجهودات بذلت في الكثير من الملفات وتم تحقيقها وإنجازها بشكل كامل في برامج زمنية مضغوطة وبعضها تم بشكل جزئي ومستمرين في العمل بها" .



قال الدكتور كامل الوزير وزير النقل، إنه تم وضع خطة لتنظيو موتطوير منظومة النقل في كافة القطاعات،منها: الطرق و الكباري، و السكك الحديدة، و الأنفاق و الجار الكهربائي، و المواني البرية و الجافة، مؤكداً أنه لتنفيذ هذه الخطة تم تخصيص مبلغ 2 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 و حتى يوليو 2014.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الدولة اللي ظروفها الاقتصادية صعبة ملهاش إلا الأفكار".

السيسي: كانت فترة ليست بهينة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر “حكاية وطن”، أن فترة عمل الدكتور مصطفى مدبولي وزير إسكان أو رئيس وزراء، كانت فترة ليست بهينة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “عملنا 300 ألف وحدة سكنية بـ 85 مليار جنيه وفرشنا الوحدات دي ”، معقبًا: “الكلام ده احنا اتكلمنا عنه كتير.. وكان الهدف منه ان احنا كدولة نعبر لأهالنا اللي ظروفهم صعبة عن ان احنا مش هنسيبهم”.

