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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|السيسي:مش هنسيب أهالينا اللي ظروفهم صعبة..ومفاجأة في سعر الذهب اليوم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، والتي شهدت انخفاض بنسبة كبيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل2509 جنيهات للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا2195 جنيها.

 

استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم 1 أكتوبر 2023

الدولار .. استعرضت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم،الأحد 1 أكتوبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

 

سعر الدولار اليوم  


سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 32.62 جنيه للبيع، و32.51 جنيه للشراء

 

الفراخ هترخص في هذه الحالة.. الشعبة توضح وتعلن السعر العادل للبيض

تشهد الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في أسعار الدواجن والبيض، وكل يوم هناك سعر جديد لـ البيض والدواجن.

 

وفي وقت سابق قد ارتفعت الدواجن بشكل كبير جدًا، وتدخلت الحكومة، وتم الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف وانخفضت الأسعار، وأن هذا الوقت يتطلب تدخل الدولة، لمنع المنتجين من التحكم في الأسعار، ففي حالة فرض الرقابة ووضع هامش ربح، ستنخفض أسعار الدواجن.

 

مفاجأة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 1-10- 2023

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضروات والفاكهة ، اليوم الأحد 1-10- 2023.
 

أسعار الخضروات اليوم في مصر
 

الطماطم  20 جنيها للكيلو

البصل بـ18 جنيهًا للكيلو

الأرصاد تكشف مفاجأت هامة للمواطنين عن حالة الطقس المتوقعة اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من اليوم سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، بمقدار 5 درجات مئوية، نتيجة منخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة

أفاد عمر أحمد مراسل " القاهرة الإخبارية" من داخل موقع انفجار أنقرة بأن قوات الأمن التركية طلبت منه على وجه السرعة ترك المكان والذهاب الى منطقة بعيدة عن موقع انفجار أنقرة.

وزير الإسكان : 89 مليون نسمة كانوا يعيشون على مساحة 7 % فقط من مساحة مصر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، :" هناك كثير من المجهودات بذلت في الكثير من الملفات وتم تحقيقها وإنجازها بشكل كامل في برامج زمنية مضغوطة وبعضها تم بشكل جزئي ومستمرين في العمل بها" .
 

كامل الوزير: تخصيص 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل

قال الدكتور كامل الوزير وزير النقل، إنه تم وضع خطة لتنظيو موتطوير منظومة النقل في كافة القطاعات،منها: الطرق و الكباري، و السكك الحديدة، و الأنفاق و الجار الكهربائي، و المواني البرية و الجافة، مؤكداً أنه لتنفيذ هذه الخطة تم تخصيص مبلغ 2 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 و حتى يوليو 2014.

الرئيس السيسي: الدولة اللي ظروفها الاقتصادية صعبة ملهاش إلا الأفكار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الدولة اللي ظروفها الاقتصادية صعبة ملهاش إلا الأفكار".

السيسي: كانت فترة ليست بهينة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر “حكاية وطن”، أن فترة عمل الدكتور مصطفى مدبولي وزير إسكان أو رئيس وزراء، كانت فترة ليست بهينة.

السيسي: مش هنسيب أهالينا اللي ظروفهم صعبة وعشانهم عملنا 300 ألف شقة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “عملنا 300 ألف وحدة سكنية بـ 85 مليار جنيه وفرشنا الوحدات دي ”، معقبًا: “الكلام ده احنا اتكلمنا عنه كتير.. وكان الهدف منه ان احنا كدولة نعبر لأهالنا اللي ظروفهم صعبة عن ان احنا مش هنسيبهم”.
 

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