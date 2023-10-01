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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم 1 أكتوبر 2023

العملات
العملات

الدولار .. استعرضت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم،الأحد 1 أكتوبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

 

سعر الدولار اليوم  


سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 32.62 جنيه للبيع، و32.51 جنيه للشراء


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.57 جنيه للبيع، و37.44 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.06 جنيه للبيع، و99.72 جنيه للشراء .

أسعار الدولار العملات العربية سعر الدولار الأمريكي سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني

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