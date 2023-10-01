الرئيس السيسي: الدولة اللي ظروفها الاقتصادية صعبة ملهاش إلا الأفكار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الدولة اللي ظروفها الاقتصادية صعبة ملهاش إلا الأفكار".

السيسي: كانت فترة ليست بهينة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر “حكاية وطن”، أن فترة عمل الدكتور مصطفى مدبولي وزير إسكان أو رئيس وزراء، كانت فترة ليست بهينة.

السيسي: الدكتور مصطفى مدبولي هو أكثر شخصية تحملت ضغوطا هائلة

وأِشار الرئيس السيسي إلى أن كل وزير كان يهتم بعمله، لكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هو أكثر شخصية تحملت ضغوطا هائلة، متابعاً: "الوزير المختص بيعرض شغله، ويحضر مجلس الوزراء مع دولة الرئيس مرة في الأسبوع، ولكن الدكتور مصطفى موجود معانا كل يوم".