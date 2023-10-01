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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لجعل مصر مركزا عالميا| كامل الوزير: الرئيس وجه بتطوير شامل لميناء الإسكندرية

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

قال الدكتور كامل الوزير وزير النقل، إنه تم تطوير ميناء الإسكندرية، و تطوير الإسكندرية بأكملها، مؤكداً أنه خلال 100 عام أعتمد ميناء الإسكندرية على تفريغ البضائع بالمخطاف الداخلي و بطرق بدائية ، مما جعل الميناء غير قادر على تلبية متطلبات التجارة الدولية و تكبدت الدولة غرامات مالية طائلة نتيجة  تكدس السفن، وذلك كان يؤدي إلى تعطيل حركة الميناء.

كامل الوزير: حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعدة الأغراض 

وأضاف كامل الوزير خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية و الإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي أثناء وضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض اعطي إشارة البدء لتنفيذ خطة التطوير الشامل لميناء الإسكندرية الكبير ، لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية وذلك في عام 2021.

 

 

كامل الوزير ميناء الإسكندرية وزير النقل الرئيس السيسي محطة تحيا مصر

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