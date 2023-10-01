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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي للحكومة: أنا ما اعرفش حاجة اسمها 2030 كل المشروعات تخلص 2025

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

طالب الرئيس السيسى، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة إنجاز المشروعات فى عام 2025، مضيفًا "أنا معرفش حاجة اسمها 2030 أنا بتكلم على 2025، لازم كل حاجة تخلص 2025".

جاء ذلك خلال  جلسة"المشروعات القومية والبنية التحتية"، فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حكاية وطن

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، استعرض أبرز إنجازات الدولة المصرية فى قطاعات النقل المختلفة فى تسع سنوات، منذ 2014 وحتى 2023، وأشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل حتى عام 2024.

وانطلقت فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي  5 محاور رئيسية، في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث السكك الحديدية، وهي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب / يوم عام 2014 إلي 1,5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4,5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 13 مليون طن سنوياً عام 2030.
 

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