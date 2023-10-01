أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر خالية تماما من فيروس خطير

أخبار مصر.. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر استطاعت خلال التسع السنوات الماضية القضاء على فيروس "سي"... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

خلال أيام قليلة.. الحكومة تعلن مصر خالية تماما من فيروس قاتل

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر استطاعت خلال التسع السنوات الماضية القضاء على فيروس "سي"، مبينا أن البلاد كانت معروفة بأنها بين أكبر دول العالم إصابة بهذا الفيروس.

مقصداً للسياحة الروحانية.. التجلي الأعظم مشروع لعودة الحياة السياحية لـ سانت كاترين

قامت الحكومة بوضع مخطط متكامل لمشروع "موقع التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، لتكون مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم

ماذا حدث في قطاعات الكهرباء والبترول والصناعة منذ 2014 .. تفاصيل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن قطاع الكهرباء شهد تنفيذ استثمارات بحوالي 1.8 تريليون جنيه؛ تمثلت في بناء قدرات حقيقية وتعزيز البنية الأساسية لشبكة الكهرباء

السيسي لـ المصريين: حولوا المحنة إلى منحة ولا تختزلوا الأزمات في أمور بسيطة

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين بعدم اختزال الأزمات في أشياء صغيرة قائلاً: “اصمدو وحولوا المحنة والأزمة إلى منحة”.

الرئيس السيسي: التنمية والإصلاح ليست مغامرة.. اصمدوا وحولوا الظروف القاسية إلى منحة

استنكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، التشكيك في المشروعات التنموية التي تنجزها الدولة على أرض الواقع، قائلا: “انتوا بتعتبروا التنمية مغامرة والبناء مغامرة والاصلاح مغامرة؟”.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

36 مليار جنيه دعم السلع التموينية..مدبولي: 71 مليون مواطن يحصلون على رغيف العيش بـ5 قروش

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الرغيف مازال يباع بنفس سعره المدعوم، موضحا أن عدد المقيدين للحصول على الخبز المدعم وصل إلى 71 مليون مواطن، وعلى السلع التموينية إلى 62 مليون مواطن، لافتا إلى ارتفاع المخصصات في دعم السلع التموينية من 13 مليار جنيه في عام 2013/2014 إلى 36 مليار جنيه في عام 2022/2023

150 صناعة توفر 25 مليار دولار.. الرئيس يدعو المستثمرين المصريين لتصنيع المستلزمات المستوردة

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عدم جاهزية الدولة في الفترة الماضية للبدء في عملية التطوير عن طريق الصناعة، لذا كان لابد من تجهيز بنيتها التحتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وثيقة تاريخية للأجيال .. مجلس الوزراء يعد كتابين يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال 9 سنوات|تفاصيل

أعد مجلس الوزراء، كتابين يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال السنوات التسع الماضية في شتى القطاعات، وذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر تستهدف تحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 7 و8 %

قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر، إن مصر تستهدف تحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 7 و8 %.

خالد البلشي يعلن إخلاء سبيل الصحفية دنيا سمير

نشر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، قبل قليل، منشورًا عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبو"، يفيد بإخلاء سبيل الصحفية دينا سمير.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

البابا تواضروس يشارك باحتفالية تخريج دفعة جديدة من المعهد المسكوني للشرق الأوسط

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلاب المعهد المسكونى للشرق الأوسط بالمقر البابوي بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة، وعدد من الأباء الكهنة والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

تكريم 6 ضباط مصريين لدورهم في إعداد كوادر دول الساحل الإفريقي

منح وزير الدفاع الموريتاني ستة ضباط مصريين وسام فارس تقديراً لجهودهم ودورهم الفعال فى التدريس وإعداد كادر لكبار الضباط من دول الساحل الإفريقي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مدبولي : لم تكتمل لمصر تجربة تنموية منذ عهد محمد علي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية حققت انجازات خلال ٩ سنوات لم تحدث من قرون في مصر ، لافتا إلى أن ما حدث هي انجازات غير مسبوقة من قبل.

القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجاناً للجماهير بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر

بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة؛ تقرر فتح

المتاحف العسكرية مجاناً لاستقبال الجماهير خلال الفترة من غد أول أكتوبر إلى 6 من أكتوبر ، متضمنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحفى العلمين وبورسعيد بالإضافة إلى المتحف الحربى بالقلعة.

بتكلفة 9.4 تريليون جنيه.. تعرف على تفاصيل إنجازات الدولة في 9 سنوات

ينشر صدي البلد تفاصيل العرض الذي قدمه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر حكاية وطن الذي عقد اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

على منصة دولية محايدة.. متعافون من فيروس سي يروون قصة حلم مصري تحقق

نجحت الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية ، في القضاء علي فيروس سي وتحول مصر من الدولة الأولي في عدد الإصابات الي الخالية تماماً من الفيروس .

القضاء علي فيروس سي حلم مصري بدأ 2015.. إشادات دولية بإنجاز غير مسبوق

اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حملة للقضاء على فيروس "سي" من خلال منظومة مصرية تحقق لمصر القضاء على الفيروس وآثاره السلبية على حياة الإنسان وإنتاجيته وحقه في الحياة الكريمة وتظهر أهمية برنامج مكافحة وعلاج فيروس سى من خلال حجم الوضع الوبائى للفيروسات الكبدية B و C فى مصر كما يلى