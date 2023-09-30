بتكلفة 9.4 تريليون جنيه.. تعرف على تفاصيل إنجازات الدولة في 9 سنوات

ينشر صدي البلد تفاصيل العرض الذي قدمه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر حكاية وطن الذي عقد اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية أنفقت أكثر من 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات مخطط التنمية العمرانية.

واضاف رئيس مجلس الوزراء، أن لدينا البنية الأساسية لتكون مصر مركزا إقليميا حقيقا لتداول البترول والغاز، موضحا أن لدينا 14 منطقة لوجستية والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس لم يكتب لها النهوض سوى في الـ 9 سنوات الماضي.

وأضاف أننا عملنا على تطوير سكن لائق للمواطنين وتم بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بتكلفة بلغت 750 مليار جنيه.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هدفنا مضاعفة مدخلات السياحة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في 5 سنوات، مشيرا إلى أن العاصمة الجديدة هدفها خلق طريقة جديدة لعمل الحكومة تقوم على الابداع والابتكار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إنه سيتم إضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر، معقبًا: “احنا لحد هذه اللحظة أضفنا 1.7 وسيتم إضافة ما يقرب من 2.5 خلال العامين القادمين.. وكل ذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي لدولة كل سنة تزيد 2 مليون شخص"،

وتابع:" إذا لم يتم عمل هذه المشروعات سيتم مضاعفة فاتورة الغذاء برقم هيتضاعف خلال سنين بسيطة جدًا".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة لم تترك المصانع القديمة وسعت لتطويرها منوها: "وقرار تصفية المصانع بيحصل على أساس دراسات، وشايفين إن هناك بنية أساسية لازم الدولة تفضل شغالة عليها.

وأضاف أن هناك ٤٧ مليار جنيه قروض لمساندة المصانع، فضلا عن تعليق الضريبة العقارية لعدد من المصانع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه من المخطط أن نصل إلى 14% مناطق مأهولة بحلول 2050 والمشروعات التي ننفذها جعلتنا الآن نقترب من تلك النسبة.

وأوضح أننا عملنا على التنمية بالتوازي مع تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة كان لديها رؤية ومخطط للتنمية العمرانية عمل عليها 34 خبيرا مصريا."المخطط يكون عندنا 38 مدينة ذكية، تم العمل في 24 مدينة ومتبقي 14 مدينة".