عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتكلفة 9.4 تريليون جنيه.. تعرف على تفاصيل إنجازات الدولة في 9 سنوات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ينشر صدي البلد تفاصيل العرض الذي قدمه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر حكاية وطن الذي عقد اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية أنفقت أكثر من 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات مخطط التنمية العمرانية.

واضاف رئيس مجلس الوزراء، أن لدينا البنية الأساسية لتكون مصر مركزا إقليميا حقيقا لتداول البترول والغاز، موضحا أن لدينا 14 منطقة لوجستية والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس لم يكتب لها النهوض سوى في الـ 9 سنوات الماضي.

وأضاف أننا عملنا على تطوير سكن لائق للمواطنين وتم بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بتكلفة بلغت 750 مليار جنيه.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء،  أن هدفنا مضاعفة مدخلات السياحة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في 5 سنوات، مشيرا إلى أن العاصمة الجديدة هدفها خلق طريقة جديدة لعمل الحكومة تقوم على الابداع والابتكار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إنه سيتم إضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر، معقبًا: “احنا لحد هذه  اللحظة أضفنا 1.7 وسيتم إضافة ما يقرب من 2.5 خلال العامين القادمين.. وكل ذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي لدولة كل سنة تزيد 2 مليون شخص"،

وتابع:" إذا لم يتم عمل هذه المشروعات سيتم مضاعفة فاتورة الغذاء برقم هيتضاعف خلال سنين بسيطة جدًا".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة لم تترك المصانع القديمة وسعت لتطويرها منوها: "وقرار تصفية المصانع بيحصل على أساس دراسات، وشايفين إن هناك بنية أساسية لازم الدولة تفضل شغالة عليها.

وأضاف أن هناك ٤٧ مليار جنيه قروض لمساندة المصانع، فضلا عن تعليق الضريبة العقارية لعدد من المصانع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه من المخطط أن نصل إلى 14% مناطق مأهولة بحلول 2050 والمشروعات التي ننفذها جعلتنا الآن نقترب من تلك النسبة.

وأوضح  أننا عملنا على التنمية بالتوازي مع تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة كان لديها رؤية ومخطط للتنمية العمرانية عمل عليها 34 خبيرا مصريا."المخطط يكون عندنا 38 مدينة ذكية، تم العمل في 24 مدينة ومتبقي 14 مدينة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

نفذت وعودها|قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار السكر بعد وصوله 40 جنيها

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

ترشيحاتنا

على منصة دولية محايدة.. متعافون من فيروس سي يروون قصة حلم مصري تحقق

في عيد ميلادها الـ 42 .. إطلالات أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

رسالة السيسي للمواطنين قبل الانتخابات الرئاسية 2024: عندكم فرصة للتغيير

الزمالك يتخذ قرارا ناريا ضد كهربا.. تفاصيل

‏اليوم السادس.. الآلاف من مؤيدي السيسي يتوافدون على مقرات الشهر العقاري بالقاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة غادة عبد الرازق في باريس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عين الجمل كل يوم؟

تكلفتها تتجاوز الـ100 ألف جنيه.. كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

فيديو

الكهرباء تعلن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال في هذا الموعد.. فيديوجراف

فتحت دماغه.. زوجة سعد الصغير تعتدي عليه بشيشة في شارع الهرم|فيديو جراف

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ