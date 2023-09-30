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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي : لم تكتمل لمصر تجربة تنموية منذ عهد محمد علي

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية حققت انجازات خلال ٩ سنوات لم تحدث من قرون في مصر ، لافتا إلى أن ما حدث هي انجازات غير مسبوقة من قبل.

وأضاف رئيس الوزراء ، خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أن بعض الدول الكبري لم تصل الي ما هي فيه من يوم وليلة ولكن بالعمل والاصرار والوقت ، لافتا إلى أن سنغافورة ظلت ٢٠ عاما لتصبح دولة ناجحة ومتقدمة ، مشيرا إلى مثل هذه الدول ركزوا علي التنمية ببرنامج وطني كما قاموا بالتوسع بالانفاق في البنية التحتية، مشيرا إلي أن  البنية التحتية ضرورة لتحقيق التنمية.

وأشار مدبولي، إلي  أنه في الماضي لم تكتمل لمصر تجربة تنموية إلا تجربة عهد محمد علي، مشيرا إلي أنه حتي عام ٢٠١٤ عانت مصر من تدهور كبير في الخدمات من ناتج محلي وتعليم وموازنة وبطالة .

وأوضح مدبولي، أن هدف الدولة من ٢٠١٤ كان عودة الأمن والقضاء على الإرهاب والبدء في التنمية واستعادة الاستقرار السياسي،  لافتا إلى أن الدولة عملت علي إصلاح حقيقي وتحركات جادة للقضاء علي التحديات . 

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