خالد البلشي يعلن إخلاء سبيل الصحفية دنيا سمير

نشر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، قبل قليل، منشورًا عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبو"، يفيد بإخلاء سبيل الصحفية دينا سمير.

وجاء نص منشور نقيب الصحفيين كالآتي: "إخلاء سبيل الصحفية دنيا سمـير ضمن قائمة اخلاءات السبيل اليوم . شكرًا للمحامين، وشكرًا لكل من بذل جهدًا، وعقبال باقي الصحفيين المحبوسين".

قائمة الصحفيين

وأضاف نقيب الصحفيين: “دينا ضمن قائمة الصحفيين المحبوسين التي قدمتها النقابة للنائب العام ولجنة العفو وما زلنا نطالب بأن يشملهم قرارات إخلاء السبيل ضمن مطالب واسعة للنقابة”.

واختتم البلشي: "في انتظار خطوة أكبر تشمل كل الزميلات والزملاء والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي".

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