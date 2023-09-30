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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي لـ المصريين: حولوا المحنة إلى منحة ولا تختزلوا الأزمات في أمور بسيطة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

طالب الرئيس عبدالفتاح  السيسي، المواطنين بعدم اختزال الأزمات في أشياء صغيرة قائلاً: “اصمدو وحولوا المحنة والأزمة إلى منحة”. 

 

وقال الرئيس: "خلال أزمة كورونا وعلي الرغم من تأثيرها على الاقتصاد العالمي استطعنا أن نتخطي تلك الأزمة والمحافظة على فرص العمل الموجودة". 

 

شهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، حيث نستعرض لكم من خلال التقرير التالي أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر، والتي جاءت كالتالي:

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للمواطنين، قائلا: "مفيش حاجة بتروح عند ربنا..كل كلمة كذب وكل إساءة لها أجر عند الله عز وجل..وفي يوم هنقف أمام الله عز وجل وهنتحاسب".

 

واستشهد “السيسي” خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن: بقول الله عز وجل ""قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

السيسي: أكاذيب الأشرار تستهدف تدمير الوطن وبث الإحباط في نفوس الناس
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي،  إنَّه سيظل يدافع عن مصر حتى الوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة، مشددًا على أنَّه سيحارب كل الأكاذيب التي تقف في طريق تنمية البلاد، مستشهدًا بحديث النبي «إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا».

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