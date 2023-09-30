السيسي للمواطنين: عندكم فرصة في الانتخابات محدش هيدي ولا هياخد حاجة من حد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للمواطنين، قائلا: "مفيش حاجة بتروح عند ربنا.. كل كلمة كذب وكل إساءة لها أجر عند الله عز وجل.. وفي يوم هنقف أمام الله عز وجل وهنتحاسب".

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن، : "أنا عندي كلمة واحدة ده اللي احنا عملناه وعندكم فرصة للتغيير في الانتخابات اللي جاية ".

واستشهد الرئيس السيسي ، بقول الله عز وجل ""قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، متابعا: "ماحدش هيدي حد حاجة ولا حد هياخد من حد حاجة".