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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: حجم الكذب والظلم الذي سيتحمله الأشرار كبير

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر “حكاية وطن” من العاصمة الإدارية الجديدة،  قائلا: "محدش هيدي حد حاجه ولا حد هياخد من حد حاجة".

واستكمل الرئيس: "لا يوجد يقين حقيقي غير الله ومحدش بياخد أكتر من نصيبه".

وأكد: "وكله يقاتل من أجل بلده لكن نصيبه ده بتاع ربنا".

وأكمل :"الناس مكنتش مصدقة اننا ممكن نعمل طرق وكباري.. الناس استكرتت".

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وأضاف السيسي:"لسه بدري اوي من العمل والجهد والمثابرة."

إن المرء ليصدق ويتحري الصدق حتي يكتب عند الله صديقا .. وإن المرء ليكذب حتي يكتب عند الله كذابا.. وأن حجم الكذب والظلم الذي سوف يتحمله الأشرار كبير".

السيسي حكاية وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة طرق وكبارى

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