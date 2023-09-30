الرئيس السيسي: حجم الكذب والظلم الذي سيتحمله الأشرار كبير

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر “حكاية وطن” من العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "محدش هيدي حد حاجه ولا حد هياخد من حد حاجة".

واستكمل الرئيس: "لا يوجد يقين حقيقي غير الله ومحدش بياخد أكتر من نصيبه".

وأكد: "وكله يقاتل من أجل بلده لكن نصيبه ده بتاع ربنا".

وأكمل :"الناس مكنتش مصدقة اننا ممكن نعمل طرق وكباري.. الناس استكرتت".

وأضاف السيسي:"لسه بدري اوي من العمل والجهد والمثابرة."

إن المرء ليصدق ويتحري الصدق حتي يكتب عند الله صديقا .. وإن المرء ليكذب حتي يكتب عند الله كذابا.. وأن حجم الكذب والظلم الذي سوف يتحمله الأشرار كبير".