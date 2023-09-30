تؤتي الملك من تشاء.. أول تعليق من السيسي على الانتخابات الرئاسية.. شاهد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للمواطنين، قائلا: "مفيش حاجة بتروح عند ربنا..كل كلمة كذب وكل إساءة لها أجر عند الله عز وجل..وفي يوم هنقف أمام الله عز وجل وهنتحاسب".

واستشهد “السيسي” خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن: بقول الله عز وجل ""قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"



وتابع معلقا على الانتخابات الرئاسية:"ماحدش هيدي حد حاجة ولا حد هياخد من حد حاجة".

وأضاف :"انتو حلمكم يامصريين لازم يكون أكبر من كده.. اوعى يكون حلمك لقمة"

