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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: أكاذيب الأشرار تستهدف تدمير الوطن وبث الإحباط في نفوس الناس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي،  إنَّه سيظل يدافع عن مصر حتى الوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة، مشددًا على أنَّه سيحارب كل الأكاذيب التي تقف في طريق تنمية البلاد، مستشهدًا بحديث النبي «إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا».

الرئيس السيسي: الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط.. فيديو

السيسي: أكاذيب الأشرار تستهدف تدمير الوطن وبث الإحباط في نفوس الناس

كارهي البلد يتحرون الكذب

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» لعرض إنجازات الدولة، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ كارهي البلد وأعداء التنمية يتحرون الكذب، مؤكّدًا أنَّهم لن يفلتوا من العقاب وحسابهم عند الله، فهم آثمون يستهدفون تدمير هذا الوطن وبث الإحباط في نفوس الناس.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا ماضون في مسيرة البناء والتنمية في جميع مناحي الحياة؛ سعيا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين والارتقاء بمستوى معيشته.

 

السيسي الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسي حكاية وطن الرئيس السيسي إكسترا نيوز

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