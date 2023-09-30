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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

السيسي: الأمة لا تبنى إلا على الجهد والمثابرة والإصلاح وتطوير كل القطاعات|فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا ماضون في مسيرة البناء والتنمية في جميع مناحي الحياة؛ سعيا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين والارتقاء بمستوى معيشته.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» لعرض إنجازات الدولة، المنعقد حاليًا في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة المصرية شهدت مرحلة من التدهور قبل عام 2014، وعندما قمنا بإصلاحات وتطورات في كل القطاعات لم يتخيلها المواطن: «الناس مكنتش مصدقة إننا نعمل طريق أو كوبري وبيقولوا ده كتير، ولكن لسه بدري أوي وقدمنا كتير من العمل والجهد والمثابرة».

 

وأضاف الرئيس السيسي: «الأمة لا تبنى إلا على البناء والإصلاح فقط، لا الخراب أو الإساءة أو الإهانة أو الهدم أو التشكيك أو الظلم، وعندما نقول إن ما فعله المسئول منقوصًا أو فاسدًا أو غير مدروس، فنحن نظلمه، نظلم جهده وعمله، نضع على عمله تراب».

وتابع: "كل تفاصيل الإفك والمكر اللي اتعملت على مصر خلال 10 سنوات كانت امتدادا لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان المصري".

 

السيسي التنمية حكاية وطن العاصمة الإدارية الجديدة توك شو

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