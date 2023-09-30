أوعى يكون حلمك لقمة.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “انتو حلمكم يامصريين لازم يكون أكبر من كده.. اوعى يكون حلمك لقمة”.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للمواطنين، قائلا: "مفيش حاجة بتروح عند ربنا..كل كلمة كذب وكل إساءة لها أجر عند الله عز وجل..وفي يوم هنقف أمام الله عز وجل وهنتحاسب".

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن، أن الأمر كله لله عز وجل..وماحدش هياخد غير نصيبه، ولكن على الفرد أن يقاتل من أجل بلده وليس من أجل الحصول على نصيبه..فهو بأيد الله عز وجل".



وانطلق اليوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن " ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.