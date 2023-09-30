خلال أيام قليلة.. الحكومة تعلن مصر خالية تماما من فيروس قاتل

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر استطاعت خلال التسع السنوات الماضية القضاء على فيروس "سي"، مبينا أن البلاد كانت معروفة بأنها بين أكبر دول العالم إصابة بهذا الفيروس.

وقال مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، إن الدولة المصرية استطاعت بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القضاء على الفيروس، لافتا إلى أن مصر ستعلن أنها خالية من فيروس "سي" خلال أيام قليلة.

شهادة من منظمة الصحة العالمية

وفي منتصف سبتمبر الجاري، أفاد متحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، بأن مصر ستتسلم شهادة قريبا من منظمة الصحة العالمية بخلوها من "فيروس سي" (التهاب الكبد C).

وتابع أن مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" ساهمت في القضاء علي الفيروس بفضل توفيرها الفحوص الطبية والمعملية والعلاج الآمن والفعّال للمرضى، وأن المبادرة وقعت الكشف على أكثر من 100 مليون مواطن ما بين خدمات مختلفة.