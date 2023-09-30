150 صناعة توفر 25 مليار دولار.. الرئيس يدعو المستثمرين المصريين لتصنيع المستلزمات المستوردة

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عدم جاهزية الدولة في الفترة الماضية للبدء في عملية التطوير عن طريق الصناعة، لذا كان لابد من تجهيز بنيتها التحتية.

وأضاف الرئيس خلال مؤتمر حكاية وطن في العاصمة الإدارية، إن هناك ما يصل إلى ١٥٠ صناعة، يمكنهم توفير ما يزيد عن ٢٥ مليار دولار، والدولة حاليًا مستعدة لدعم تلك الصناعات.

ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى كافة المستثمرين المصريين لكي يدخلوا في قائمة تصنيع المستلزمات التي نقوم باستيرادها من الخارج، مؤكدًا ان ذلك يدعم تخفيف الأعباء على طلب الدولار.

واستكمل الرئيس السيسي حديثه بأن الدولة مستعدة بكافة مؤسساتها لدعم وتقديم كافة الستهيلات من أجل جذب المستمثرين.

