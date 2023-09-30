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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تستهدف تحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 7 و8 %

صدى البلد

قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر، إن مصر تستهدف تحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 7 و8 %.

وأضافت السعيد، في جلسة الاقتصاد أمام مؤتمر حكاية وطن، الذي افتتحه الرئيس السيسي، في العاصمة الإدارية، أنه على الرغم من تنوع مصادر النمو إلا أنه متذبذب وغير مستدام وأكثر عرضة للصدمات، وقالت "حد من النمو اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات على مدار 20 عاما ماضية، وذكرت الوزيرة أن مصر تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص من 36% إلى 65 % من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.

كما تسعى الحكومة إلى زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026، فيما تواصل خططها لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقاً لبيانات حكومية سابقة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في كلمته بالمؤتمر، إن مصر ستكون قادرة العام المقبل على إنتاج كل احتياجاتها من المواد البترولية كالبنزين والسولار، وأضاف “سنستمر في استيراد النفط الخام لكن سيتم تكريره داخل البلاد”.

فكرة المسارات البديلة

فيما تابع رئيس الوزراء أن مشروع ازدواج قناة السويس قضى على فكرة المسارات البديلة.

وتخطط مصر للانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة في نهاية العام الحالي، ويهدف المشروع إلى ازدواج القطاع الجنوبي للقناة بطول 10 كيلومترات تضاف إلى تفريعة جديدة لقناة السويس جرى شقها في 2015، ليزيد طولها من 72 إلى 82 كيلومتراً، فضلاً عن توسعة وتعميق القطاع الجنوبي، وتعتبر قناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر، إن “إيرادات قناة السويس ستصل إلى 10.5 مليارات دولار بنهاية 2023”.

كان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أعلن في أواخر يونيو الماضي أن القناة حققت إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023.

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